Alec Baldwin latem dowie się, czy jest winny śmierci operatorki Halyny Hutchins

Alec Baldwin stanie przed sądem w lipcu

Tragedia na planie filmu "Rust". Alec Baldwin, nabita broń, śmierć operatorki, ranny reżyser

Getty Images © Matt Hayward



Sąd w Santa Fe (Nowy Meksyk) w poniedziałek ogłosił, że. Tego dnia zostanie wybrana ława przysięgłych.Sam proces rozpocznie się 10 lipca.Prawnicy Baldwina wnosili o przyspieszenie procesu. Chcieli, by sprawa zakończyła się w czerwcu. Sąd jednak przychylił się do wniosku prokuratorki Kari Morrissey, która w czerwcu ma już wyznaczone rozprawy związane z inną sprawą karną.Przypomnijmy, że. Grający główną rolę. W wypadku ranny został też reżyser Joel Souza , tj. nienaładowaną ostrą amunicją.W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że wypadków przypadkowych wystrzałów broni było na planie więcej. Dlatego już. Aktor jednak niezmiennie twierdził, że nie nacisnął na spust., ale prokuratura postanowiła kontynuować śledztwo.Kolejne zeznania oraz analizy przeprowadzone przez specjalistów z FBI zdawały się obalać wersję wydarzeń, którą przedstawiał Baldwin Dave Halls poszedł na ugodę i został skazany na sześć miesięcy w zawieszeniu., w przypadku uznania go winnym zarzucanego mu czynu,