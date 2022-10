Śmierć na planie "Rust": Film zostanie dokończony

Strzały i śmierć operatorki. Co się wydarzyło na planie "Rust"?

To jeszcze nie koniec

Sprawa cywilna wytoczona producentom filmu "Rust" oraz jego gwieździe Alekowi Baldwinowi dotycząca śmierci operatorki Halyny Hutchins dobiegła końca. Jak podały strony spory, doszło do zawarcia ugody. Szczegóły nie zostały ujawnione. Wiadomo jednak, że na mocy ugody "Rust" zostanie ukończone. Zdjęcia mają się rozpocząć w styczniu, a mąż operatorki Matthew Hutchins został producentem wykonawczym.Do tragedii na planie "Rust" doszło niemal rok temu. Podczas kręcenia jednej ze scen Alec Baldwin - gwiazda oraz producent filmu - wystrzelił z broni będącej rekwizytem na planie. Aktor był przekonany, iż broń jest nienaładowana. Taką informację otrzymał od Dave'a Hallsa, który chwilę wcześniej przekazał mu rekwizyt. Na skutek wystrzału śmierć poniosła autorka zdjęć Halyna Hutchins , zaś reżyser Joel Souza został ranny.Jak podawał "New York Times", zanim doszło do tragicznego incydentu, członkowie ekipy byli dwukrotnie świadkami przypadkowego wystrzału z broni palnej. Podobno na kilka godzin przed wypadkiem część pracowników opuściła plan zdjęciowy, protestując w ten sposób przeciwko skandalicznym warunkom pracy. Hutchins była absolwentką Amerykańskiego Instytutu Filmowego z 2015 roku i pracowała przy kilkunastu krótkometrażówkach. Przełomem w jej karierze okazał się film akcji " Archenemy " z Joem Manganiello w roli głównej. W 2019 roku American Cinematographer uznał ją za jedną ze wschodzących gwiazd swojej profesji.Proces cywilny wytoczony przez bliskich operatorki nie jest jedyną sprawą związaną z tragedią, którą ma rozstrzygnąć sąd. Kilku pracowników planu złożyło własne pozwy cywilne. Oprócz tego prokuratura Santa Fe prowadzi dochodzenie w sprawie karnej. Jej przedstawiciele już wydali oświadczenie, że ugoda w procesie cywilnym nie będzie miała wpływu na ich pracę.- stwierdziła przedstawicielka prokuratury Heather Brewer.Prace nad raportem przygotowywanym przez biuro szeryfa Santa Fe są już na ukończeniu. Jego przekazanie prokuraturze spodziewane jest w przyszłym tygodniu.