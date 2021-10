Nowe ustalenia dotyczące tragedii na planie zdjęciowym "Rust"

Na światło dzienne wychodzą nowe informacje dotyczące śmierci Halyny Hutchins na planie zdjęciowym niskobudżetowego westernu "Rust". Jak podaje "New York Times", zanim doszło do tragicznego incydentu, członkowie ekipy byli dwukrotnie świadkami przypadkowego wystrzału z broni palnej.Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, tragedii najpewniej dałoby się uniknąć, gdyby producenci przestrzegali protokołów bezpieczeństwa. Podobno na kilka godzin przed wypadkiem część ekipy "Rust" opuściła plan zdjęciowy, protestując w ten sposób przeciwko skandalicznym warunkom pracy oraz niedostatecznym wynagrodzeniom.Przypomnijmy: w miniony czwartek podczas kręcenia jednej ze scen Alec Baldwin - gwiazda oraz producent "Rust" - wystrzelił z broni będącej rekwizytem na planie. Aktor był przekonany, iż broń jest nienaładowana. Taką informację otrzymał od asystenta reżysera, który chwilę wcześniej przekazał mu rekwizyt. Na skutek wystrzału śmierć poniosła autorka zdjęć Halyna Hutchins , zaś reżyser Joel Souza został ranny.Tragedia na planie może mieć poważne konsekwencje dla Baldwina . Zdaniem adwokata Josepha Costy z kancelarii prawniczej w Los Angeles aktorowi może zostać postawiony zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci przez zaniedbanie.– stwierdził Costa. Baldwin odniósł się do wydarzeń na planie zdjęciowym "Rust", zamieszczając wpis na Twitterze.- napisał aktor - Hutchins była absolwentką Amerykańskiego Instytutu Filmowego z 2015 roku i pracowała przy kilkunastu krótkometrażówkach. Przełomem w jej karierze okazał się film akcji " Archenemy " z Joem Manganiello w roli głównej. W 2019 roku American Cinematographer uznał ją za jedną ze wschodzących gwiazd swojej profesji.