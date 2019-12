Znamy laureatów 13. Sputnika

Jury w składzie: Przewodniczący Filip Bajon Olga Chajdas oraz Anna Tatarska przyznało Grand Prix w Konkursie Filmów Fabularnych 13. Sputnika filmowi, reż. Boris Akopow . W uzasadnieniu Jury czytamy:II Nagroda powędrowała do filmu, reż. Paweł Łungin . Zdaniem Jurorów toIII Nagroda trafiła do filmu, reż. Aleksandra Strielanaja . Za słowami Jurorów toWyróżnienie przyznano filmowi, reż. Natasza Mierkułowa Aleksiej Czupow z uzasadnieniem:Widzowie podzielili opinię Jury, przyznając Nagrodę Publiczności filmowiJury tegorocznego Konkursu Filmów Dokumentalnych w składzie: Przewodnicząca Alicja Albrecht , Agata Gogołkiewicz i Marta Prus przyznało Grand Prix 13. Sputnika dla Aliny Rudnickiej, reżyserki filmuzaII Nagrodę w Konkursie Filmów Dokumentalnych zdobyli Sasza Kułak i Ben Guez, reżyserzy filmuzaIII Nagrodę otrzymał Aleksiej Gołowkow, reżyser dokumentuzaJury przyznało także dwa Wyróżnienia: Aleksiejowi Fiedorczence, reżyserowi filmuoraz Pawłowi Iwanowowi, reżyserowi filmuSerca naszych najmłodszych widzów zdobyłw reżyserii Fiodora Chitruka.Warszawska edycja 13. Sputnika dobiegła końca. Festiwal wyrusza teraz w filmową podróż po Polsce. Do kwietnia 2020 roku zagramy m.in. w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Hajnówce, Toruniu, Kętrzynie, Opolu, Tarnowskich Górach, Olsztynie, Skierniewicach, Gliwicach, Lublinie i Płocku.