Mastercard OFF CAMERA 2023: Znamy pierwsze filmy konkursowe

Konkurs Główny i 25 000 dolarów

Konkurs Polski i 100 000 zł

Międzynarodowy konkurs o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy to główna sekcja festiwalu Mastercard OFF CAMERA. Jak co roku festiwalowa publiczność jako pierwsza w Polsce zobaczy debiuty i drugie filmy twórców, o których obecnie dyskutuje się na świecie.• Czternastoletnia, zbuntowana Carla musi przejść przyspieszony kurs macierzyństwa, gdy okazuje się, że jest w piątym miesiącu ciąży i ma przeprowadzić się do ośrodka dla niepełnoletnich kobiet i ich dzieci.w reżyserii Pilar Palomero to opowieść o kobiecych doświadczeniach wokół rodzenia i wychowania dzieci.• Alma jest młodą kobietą, mieszkającą w całkowitym zamknięciu i odosobnieniu w żeńskim klasztorze. W elektryzującej, wyciszonej opowieści o oszustwie, rodzinnych sekretach i kłamstwach oraz przebaczeniu pt.w reż. Katrine Brocks z Danii, obserwujemy relację rodzeństwa z całkowicie dwóch różnych światów: Erika, który właśnie wyszedł z więzienia i Almy, dla której "więzieniem" jest nie tylko klasztor, ale także jej własny umysł.• Upalne lato, leniwie płynący czas, hiphopowy freestyle i... nowopowstały bar z kebabem w małej, polskiej miejscowości, do której na kilka chwil wraca Tymek. W filmie pt. Damiana Kocura student warszawskiej Akademii Muzycznej, który wkrótce ruszy na podbój muzycznego świata dzięki zdobytemu stypendium, znajduje się w samym centrum wydarzeń przepełnionych stereotypami, uprzedzeniami i przemocą.• Pełnometrażowy debiut reżyserskiego duetu Jeanne Aslan i Paula Saintillana pt.to historia relacji piętnastoletniej Fifi z wielodzietnej rodziny, mieszkającej na komunalnym osiedlu i dobrze usytuowanego dwudziestoletniego Stephane'a, który jest bratem jej koleżanki z dzieciństwa. Spotykają się w zaskakujących okolicznościach – rodzinnej willi chłopaka, do której klucz kilka dni wcześniej kradnie nastolatka. Różne statusy społeczne, odmienne światy, ale ta sama potrzeba bliskości.w reżyserii Ioseba "Soso" Bliadzego to skrząca się celnymi obserwacjami panorama codziennego życia gruzińskich millenialsów. Nieśmiała Tina po ucieczce z przemocowego małżeństwa i dalekiej prowincji wynajmuje pokój u otwartej Megi w stolicy. Kobiety korzystając z uroków życia wielkiego miasta, zaczynają coraz bardziej zbliżać się do siebie.W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA prezentowane jest to, co w rodzimej kinematografii ostatniego roku jest najciekawsze, najbardziej oryginalne i jednocześnie uniwersalne.Jak co roku, także i podczas szesnastej edycji największego święta kina niezależnego w tej części Europy dziesięć fabuł będzie walczyć o Nagrodę Dominiki Kulczyk & dFlights w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych w wysokości 100 000 złotych. Zostanie ona przyznana przez międzynarodowe jury.w reżyserii Anny Jadowskiej to historia sześćdziesięcioletniej położnej Miry Napieralskiej, która do lat ukrywa własne potrzeby i uczucia. Jedynym momentem jej codzienności, w którym poświęca czas sobie, jest wizyta na dachu, gdzie pali zawsze tylko jednego papierosa. Pewnego dnia robi coś, co może mieć poważne konsekwencje prawne, jednak to moment, w którym zaczyna patrzeć na swoje życie z całkiem innej perspektywy.w reżyserii Xawerego Żuławskiego to wybuchowa mieszanka horroru o zombie, mocnego proekologicznego przesłania i imprezy życia maturzystów, którzy postanawiają odreagować stres związany z egzaminem dojrzałości, pandemią i lockdownami. Plaża, taniec, alkohol i historia, która mocno zmusza do refleksji.• Alzheimer – ta postępująca choroba dziadka jest impulsem do wyjścia na świat skrywanych przez lata napięć, sekretów i pretensji wielopokoleniowej rodziny. Ceniona dokumentalistka Beata Dzianowicz bierze na warsztat dynamikę rodzinnych relacji.• Bliźniaczki June i Jennifer Gibbons nagle przestają komunikować się ze światem. W anglojęzycznym debiucie Agnieszki Smoczyńskiej pt.dostajemy zaproszenie do bogatego świata wewnętrznego dwóch czarnych sióstr, które uciekają od ponurej prowincjonalnej codzienności i wkraczają do eksplodującej neonowymi kolorami krainy ich fantazji.• 19-letni Robert wyjeżdża do Norwegii, aby spłacić rodzinne długi, pracując w przetwórni łososi. W czasie strajku pracowników główny bohater staje przed dylematem: ratować rodzinę i zostać łamistrajkiem czy dołączyć do protestu i Ivara, którym jest coraz bardziej zafascynowany. Filmw reżyserii Leiva Devolda , absolwenta Wydziału Reżyserii łódzkiej szkoły filmowej jest opowieścią o poszukiwaniu tożsamości i cenie życia w zgodzie ze sobą.Kolejne pięć filmów nominowanych w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi", a także pięć tytułów, które znalazły się w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych zostanie zaprezentowanych 30 marca br. Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA odbędzie się w Krakowie w dniach 28 kwietnia – 7 maja 2023 roku. Więcej informacji na offcamera.pl