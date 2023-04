Fantastyczna Czwórka ma już wroga? To gwiazda filmu "Kot w butach"

Getty Images © Aldara Zarraoa



Antonio Banderas i Mila Kunis w obsadzie? Kogo mogą zagrać w "Fantastic Four"?

Getty Images © Momodu Mansaray



Podcast "Mam parę uwag" o filmie "Ant Man i Osa: Kwantomania"

Kim są Galactus i Srebrny Surfer?

Zwiastun filmu "Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera"

Najnowsze gorące plotki pochodząc z twitterowego konta MyTimeToShineHello, którego doniesienia w przeszłości potwierdziły się.Jak możemy tam przeczytaćPodobno aktor, którego głos ostatnio słyszeliśmy w animacji, a wkrótce zobaczymy w widowisku, prowadzi już rozmowy w tej sprawie.Należy jednak pamiętać, że sama obecność Galactusa w filmietakże nie została dotąd oficjalnie potwierdzona. Informacje o tym, że Galactus Srebrny Surfer mają pojawić się w widowisku, trafiła do sieci na początku kwietnia za sprawą Jeffa Sneidera.O tym, że Mila Kunis także może zagrać w, mówi się od jakiegoś czasu. Do tej pory wskazywano ją jednak jako jedną z kandydatek do roli Sue Storm MyTimeToShineHello twierdzi jednak, że to nie jest prawdą. Kunis owszem ma szansę na angaż, ale do innej roli. Jakiej? Tego na razie MyTimeToShineHello nie ujawnia. Galactus jest jedną z najważniejszych postaci stworzonych w czasach komiksowej Srebrnej Ery. To istota o boskich mocach, która zdolna jest wysysać całe planety z życiodajnej energii. W 2009 roku w rankingu IGN na największych komiksowych złoczyńców zajął piąte miejsce. Srebrny Surfer jest postacią silnie powiązaną z Galactusem . Jest jego heroldem. Przyjmując tę rolę uratował swoją rodzinną planetę przed losem, jaki Galactus zamierzał jej zgotować. Srebrny Surfer pojawili się już na dużym ekranie. Było to w widowisku zz 2007 roku. Co prawda Galactus pojawia się w dość niekonwencjonalnej formie. Było to spowodowane planami, by w pełni pokazać jego moc w planowanym spin-offie.Z projektu jednak nic nie wyszło, ponieważzostały źle przyjęte przez fanów. Kosztujące co najmniej 130 milionów dolarów widowisko zdołało zarobić na świecie zaledwie 300 milionów dolarów. 20th Century Fox zdecydowało się więc przerwać serię.