Zobacz "Elvisa" przedpremierowo na Ladies Night!

23 czerwca o 19:30 wszystkie fanki Elvisa Presleya zapraszamy na przedpremierową, rock and rollową ucztę filmową! Na pokaz filmu " Elvis " w ramach cyklu Ladies Night zaprasza Cinema City, a oprócz wyjątkowej projekcji na wszystkie Panie czekać będzie moc dodatkowych atrakcji: bezalkoholowy welcome drink, prezenty od sponsorów oraz konkursy z nagrodami!Ladies Night w Cinema City to wydarzenie, które zaskarbiło sobie sympatię Polek. To idealny moment, żeby wyrwać się z domu od obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może i spędzić miło czas z mamą, czy siostrą. Wiek tutaj nie gra roli, każda kobieta jest gościem honorowym tego wieczoru. Schemat wydarzenia jest prosty: najpierw nasi konferansjerzy zapraszają na część konkursową, a później dajemy się ponieść uczestniczkom magii kina, bowiem filmowe emocje najlepiej przeżywa się w grupie. Wspólnie się śmiejemy, wzruszamy, wstrzymujemy oddech i za to właśnie kochamy seanse w kinowym fotelu.Czerwcowa edycja wydarzenia ponownie przywita wszystkich bezalkoholowym welcome drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torebkach od sponsorów w maju znajdziemy m.in.: mini kosmetyk od Ziaji, zdrapkę od Lotto, czy napój od Pepsico.Już 23 czerwca o 19:30 w Cinema City będziemy celebrować miłość do Króla Rock'N'Rolla i filmów biograficznych o muzykach! Pytania konkursowe będą skupiały się na postaci Elvisa Presleya oraz filmach z piosenkarzami lub zespołami w rolach głównych. Zapraszamy przede wszystkim Panie, ale Panowie również są mile widziani na wydarzeniu. Sprawdź swoje najbliższe kino Cinema City i kup bilet już dziś: https://www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-elvis/ Historia Elvisa Presleya zgłębia złożoną, ponad dwudziestoletnią relację artysty z wieloletnim menedżerem Presleya, "Pułkownikiem" Tomem Parkerem, która rozpoczęła się wraz z początkiem bezprecedensowej kariery piosenkarza, na tle ewoluującego krajobrazu kulturowego i końca amerykańskiej niewinności. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych osób w życiu Elvisa, jego żona - Priscilla Presley. Film w reżyserii Baza Luhrmanna , który stoi za takimi hitami jak: " Moulin Rogue! ", " Wielki Gatsby ", czy " Romeo i Julia " jest wypełniony dobrą muzyką, przy której nóżka sama będzie chodziła siedząc w kinowym fotelu. W rolach głównych zobaczymy rewelacyjnego Austina Butlera oraz chyba pierwszy raz w roli czarnego charakteru - zdobywcę Oscara, Toma Hanksa .Tego nie można przegapić!Fantastyczne nagrody w konkursach ufundowali partnerzy eventu. W czerwcu są to takie marki jak: BNP Paribas - bank zmieniającego się świata, który pod hasłem "We love cinema" mocno angażuje się w promocję kina, Lotto - czyli dobrze wszystkim znana loteria organizowana od 1954 roku przez Totalizator Sportowy, Adidas - marka, która dała nam słynne trzy paski na ubraniach i butach sportowych, ZIAJA - firma kosmetyczna, w której produktach zakochały się nie tylko Polki, ale i Azjatki, Pepsi - marka, którą uwielbiają fani napojów takich jak: Pepsi, Ice Tea, Mirinda czy 7Up, DepilConcept - firma, która specjalizuje się w zabiegach fotodepilacji i fotoodmładzania, czyli coś co kobiety lubią najbardziej oraz niezwykle aktualnie popularna na rynku marka DeeZee, która od 17 lat stanowi jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najszybciej rozwijających się marek modowych w Polsce.