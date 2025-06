Zostań osobą jurorską w międzynarodowym konkursie Smart7

Smart7, czyli najlepsze kino z Europy

Na czym polega praca w jury?

Co oferujemy? Udział w 25. festiwalu BNP Paribas Nowe Horyzonty oraz 66. MFF w greckich Salonikach, możliwość spotkania w wyjątkowym, międzynarodowym gronie miłośniczek i miłośników kina oraz realny wpływ na wybór laureata prestiżowej nagrody. Czego oczekujemy w zamian? Na początek wystarczy przygotować – w kreatywny sposób – odpowiedź na proste pytanie."Jak wspólne doświadczenie kinowe zmienia odbiór filmu? Opowiedz na wybranym przykładzie z własnej historii z seansu wybranej produkcji europejskiej z lat 2015-2025" – to tegoroczne zadanie konkursowe. Przygotuj krótkie nagranie (do 120 sekund), w którym po angielsku opowiadasz o własnym doświadczeniu, gotowy materiał zamieść na swoim profilu IG, oznacz hasztagami #bnpparibasnowehoryzonty2025 i #konkurssmart7, a potem wypełnij krótki formularz na naszej stronie. Na zgłoszenia czekamy do 23 czerwca 2025.Smart7 to unikalny, wędrowny konkurs, obejmujący swoim zasięgiem festiwale w różnych miejscach Europy. Sekcja składa się z siedmiu filmów wybranych wspólnie przez kuratorów i kuratorki MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty (Polska), Kino Pavasaris IFF (Litwa), IndieLisboa IFF (Portugalia), Filmmadrid (Hiszpania), Transilvania IFF (Rumunia), Reykjavik IFF (Islandia) i Thessaloniki IFF (Grecja). Ideą sieci Smart7 jest promocja odważnego, niekonwencjonalnego, artystycznego kina europejskiego.Najlepszy film sekcji wybierze jury złożone z siedmiu młodych miłośników i miłośniczek kina (w wieku od 18 do 26 lat) z siedmiu krajów. Wybrana w drodze konkursu osoba z Polski obejrzy tytuły z selekcji Smart7 na tegorocznych Nowych Horyzontach (17-27 lipca 2025) – zapewnimy jej festiwalową akredytację oraz cztery noce we wrocławskim hotelu. Międzynarodowe jury zbierze się online pod koniec października, żeby wybrać najlepszy film, natomiast nieco później zaprosimy jurorkę/jurora na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Salonikach (30 października – 9 listopada 2025), gdzie będzie mógł lub mogła spotkać się z pozostałymi członkiniami/członkami jury na żywo oraz uczestniczyć w gali wręczenia nagród. Zapewniamy przelot do Salonik, festiwalową akredytację oraz trzy noce w hotelu. Wyniki konkursowego naboru podamy 28 czerwca.Jak przesłać zgłoszenie – krok po kroku- Nagraj wideo (max. 120 sekund) z odpowiedzią na pytanie konkursowe w języku angielskim.- Gotowy materiał zamieść w formie rolki na swoim instagramowym profilu (pamiętaj, żeby ustawić dostępność na publiczną). W opisie dodaj hasztagi: #bnpparibasnowehoryzonty2025 i #konkurssmart7.- Wypełnij formularz zgłoszeniowy, dostępny pod tym linkiem. W formularzu wklej link do materiału na swoim profilu.Masz pytania? Napisz do nas: stanislaw.abramik@nowehoryzonty.pl