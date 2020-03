Zostańwdomu: kolejne filmowe nowości w Playerze!

Już od 27 marca w Playerze będzie można obejrzeć film. Zdobywca 12 nominacji i statuetki za najlepsze kostiumy na gali Polskich Nagród Filmowych Orły 2020, to obraz osadzony w Warszawie w 1953 roku. Stolica podnosząca się z powojennych ruin to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Wszechobecna niepewność, donosy i kontrola oswajane są wódką i dobrym towarzystwem, w podziemiach kościoła daje się słyszeć jazz, a przypadkowe spotkanie w toalecie z I sekretarzem Bolesławem Bierutem może zakończyć się ucztą. To wszystko zna z własnego doświadczenia niejaki Pan T. ( Paweł Wilczak ) – uznany pisarz mieszkający w hotelu dla literatów. Mężczyzna utrzymuje się z korepetycji dawanych pięknej maturzystce, z którą łączy go płomienny romans. Pewnego dnia do sąsiedniego mieszkania wprowadza się chłopak z prowincji, który marzy o karierze dziennikarza. Pan T. staje się dla niego mistrzem i nauczycielem. Życie głównego bohatera nabiera tempa, gdy władze zaczynają podejrzewać go o niecne zamiary wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki, a ponętna uczennica zaszokuje go niespodziewanym wyznaniem. W tej rzeczywistości pełnej absurdów trudno jest zachować powagę.Już teraz w serwisie dostępny jest inny polski film -. To historia trzech mężczyzn: polityka - chcącego wygrać wybory, policjanta - pragnącego dotrwać spokojnie do emerytury i mieszkańca polskiej wsi - mającego rodzinę na utrzymaniu. Niespodziewanie jedno zdarzenie zmienia życie każdego z nich. Nieszczęśliwy wypadek pociąga za sobą lawinę konsekwencji. Ludzie postawieni w sytuacji granicznej – a także widzowie – zadadzą sobie pytanie: jaką rolę odgrywają przypadek i przeznaczenia w życiu każdego z nas. W rolach głównych: Marek Braun Marcin Zarzeczny i inni.Player ma także wyjątkową propozycję dla najmłodszych. Również 27 marca w ofercie platformy pojawi się trzecia odsłona przygód najbardziej zakręconego misia polarnego na południe od bieguna północnego –. W najnowszej części tej animowanej komedii główny bohater wyruszy na Daleki Wschód, aby odnaleźć starożytny skarbiec ukryty w górach pełnych pułapek i tajemnic. Niestety, kiedy znajdujesz się po drugiej stronie globu – wszystko może stanąć na głowie!