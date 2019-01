Jak pamiętamy z nauk Jerzego Pilcha , nie ma żadnej filozofii picia, jest tylko technika. Spadające na dno bohaterki filmu Kingi Dębskiej nie są więc ani poetkami, które wpisują swój alkoholizm w narrację większą niż życie, ani figurami w rozprawce o naszym narodowym rytuale, ani nawet męczennicami, które piją, by zapomnieć o patriarchalnej opresji. To kobiety, które mijamy na ulicy, u których leczymy niestrawność i które stoją w naszym narożniku w trakcie rozwodów. Kobiety, o których zwykle nie słyszymy – o ile pod wpływem alkoholu nie zapracują sobie na niesławę.Dorota ( Agata Kulesza ) pije szampana. Jest wziętą prokuratorką, poznajemy ją na kolacji, która zamienia się w pijacki rajd po Warszawie spuentowany kraksą w przejściu podziemnym. Teresa ( Dorota Kolak ) woli wódkę. To wybitna lekarka. Tuż po odebraniu prestiżowej nagrody zaszywa się w barze, do którego pasuje chyba każdy cytat z Bukowskiego i każda scena z Barei . Najmłodsza Magda ( Maria Dębska ) wybiera białe wino. Kiedy nie pracuje, studiuje, ale teraz akurat dogorywa na imprezie, gdzie czai się już na nią wielki zły wilk. Wszystkie będą miały kiepski wieczór i jeszcze gorszy poranek, a jednak reżyserka nie robi z ich cierpienia pornografii. Pokazuje tylko, że nie ma takiego statusu socjalno-bytowego, który impregnowałoby na alkoholizm.Jak nietrudno się domyślić, podobne fabularne rozdanie zamienia niektóre partie utworu w ciężkostrawną przestrogę. Jej absurdalnym wyrazem jest podniesiony z ulicy wątek kobiety, która zwiedziła samochodem warszawskie podziemia – tutaj ma twarz Agaty Kuleszy , męża z poselskim immunitetem i życie wykrojone z satyry na nowobogackich. I choć twórczynipublicystką jest raczej niespełnioną, a swoją krytyką wyważa otwarte drzwi, to w sercu filmowej historii kryje się coś jeszcze, mianowicie solidarność z ludźmi na życiowym zakręcie. Sposób, w jaki Dębska przygląda się bohaterkom, wciąż czyni z niej jedną z najwrażliwszych polskich autorek. Nie ma tu ani efektownego ironizowania, ani połajanki z moralnej stratosfery. Reżyserka nie przegina też w drugą stronę i nie czyni z alkoholiczek ofiar wielowiekowej tradycji. Zadowala się empatią, dla której znalazła ekwiwalent w filmowym języku.Utrzymanie podobnej równowagi to trudne zadanie, lecz każdy element filmu – od kadrowania przez prowadzenie aktorek po dialogi – na nią pracuje. Tercet Kulesza Kolak przekonująco odtwarza pozbawione głębszej filozofii "techniki" picia oraz różne stadia alkoholowego upojenia. Z kolei dzięki bezpretensjonalnej optyce reżyserki, nawet klamrowa scena rodzinnego obiadu, który zamienia się w festiwal resentymentów, nie sprawia wrażenia kliszy. I jeśli coś kładzie się cieniem na jej strategii, jest to właśnie aura filmu potrzebnego, filmu na społeczne zamówienie – tylko o wódce, upadku i wyciąganiu się za uszy z bagna, w przedziwny sposób pozbawionego oddechu oraz szerszej przestrzeni społecznej i kulturowej. Zafiksowanego na skutkach, a nie na przyczynach. Rozpoczynającego się i kończącego brzdękiem kieliszków.