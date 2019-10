Pieska komedia

Universal Pictures

Myślę, że umarłem. Kiedy wreszcie nastał spokój, zobaczyłem siebie hasającego między łanami zbóż i zdążającego w stronę jasnego światła. Emanowało ciepłem i dobrem, było coraz bliżej, już prawie na wyciągnięcie ręki. No i wtedy wszystko się zaczęło. Jakaś zafajdana łapa chwyciła mnie wpół i zaciągnęła do psiego Matriksa, gdzie ludzie to kukły wypchane słomą i szczęściem. Idealne małżeństwa są terroryzowane przez aroganckie Cruelle de Mon, mieszkania pachną luksusem, każda rozmowa to superważna lekcja i jednocześnie prezentacja śnieżnobiałych zębów. Nad tym piekłem unosił się pies-anioł, nieśmiertelny przędzarz ludzkiego losu, który splata to, co rozplątane i tylko czasami musi wyjść na kupę. Błagam, uszczypnijcie mnie! Czy ja naprawdę tyle nagrzeszyłem?Bo przecież wiem, żeto po prostu opowiastka dla dzieciaków. Familijna miniepopeja, spreparowana właściwie w jednym celu: oswoić małego człowieka z perspektywą śmierci ukochanego psa. Pocieszyć i zapewnić, że psia miłość jest bezwarunkowana, że nigdy się nie kończy i znosi wszelkie granice, także te metafizyczne. I tak czworonóg Bailey przechodzi kolejne etapy reinkarnacji – podobnie jak w pierwszej części serii – ale w cudowny sposób zachowuje wspomnienia swoich poprzednich żyć oraz silne pragnienie powrotu do właściciela. Sztuczność tej sytuacji byłaby jeszcze do zniesienia. Bailey odradza się raz jako pies duży, raz jako mikrus z kokardką na czubku głowy, czasami tuż za rogiem, innym razem na drugim końcu USA, ale i tak zawsze, jakimś cudownym zrządzeniem losu, trafia na tego jedynego, wybranego na początku drogi człowieka-pana. Nie do zniesienia jest natomiast sam ten człowiek, na przemian szczerzący się w groteskowym uśmiechu i zalewający sztucznymi łzami. W tym filmie zdania mogą być wyłącznie okrągłe ("Jesteś najgorszą matką na świecie!"), wypowiadane z kościelnym namaszczeniem przez świetnie zaprogramowane manekiny i syntezatory mowy. W rzeczywistości rozpisanej na dwóch stronach wyrwanych z zeszytu ludzie nie przechodzą żadnych ewolucji i nie dojrzewają – są tacy sami jako dorośli i jako dzieci (no, z wyjątkiem jednej bohaterki-alkoholiczki).A co w takim razie z psem? Coż, pies to idealny niewolnik i fanatyczny służbista. Bailey pierwszy raz umiera na farmie Ethana, który próbuje chronić swoją wnuczkę przed nieodpowiedzialną postawą jej matki, wdowy po tragicznie zmarłym synu bohatera. Psina odchodzi więc z poczuciem misji: musi wrócić i stanąć u boku zagrożonej CJ. No i leci na tej chmurce, przez zboża i słońce, a na ziemi trwa sajgon: zaniedbania rodzicielskie, alkoholizm, przemocowy chłopak, trudne życie w Nowym Jorku, nowotwór, błyszczące kabriolety, dobre jedzenie, wygodne kanapy. Kolejne powroty to kolejne serie banalnych sytuacji i obrazków rodem z pachnących papeterii. Bailey łączy przyjaciół i całe rodziny, wpływa na ich losy, a dzięki wielu życiom rozpoznaje to, o czym ludzie zdążyli już dawno zapomnieć. Festiwal piękna i miłości trwa aż do świetlistego, słodko-gorzkiego zakończenia.I tylko żal w tym wszystkim czworonoga.został skomponowany tak, że zwyciężająca śmierć, międzygatunkowa miłość przypomina skutek uboczny ekstremalnej psiej głupkowatości. Czytane przez Josha Gada głosy z wnętrza puchatej głowy wnoszą do filmu niewiele albo zgoła nic. Można je sprowadzić do serii reakcji, niby-komicznych przeinaczeń i pomyłek, tekstów krążących wokół ulubionych psich czynności: jedzenia, zabawy piłką, wydalania, złośliwego gryzienia mebli i butów, przytulania i drapania za uchem (próbka: "O tak, czuję zapach świeżej kupy!"). To upupienie bestii czasami rzeczywiście rozczula i pewnie rozczuli całe zastępy dzieci. Poza tym obecna w filmie dydaktyka, okropna tendencja do umoralniania przy użyciu papierowych figurek i fałszywych – bo zbyt idealnych – wzorców osobowych, zamienia zabawę w katechezę. Pies na komendę skacze, podaje łapę, walczy ze śmiercią. Jak zwykle. Czekam więc na film, w którym głos z psiej głowy powie: "Dość! Teraz ty". I człowiek poturla się usłużnie po mokrej trawie. A na plecach zostanie mu świeży ślad. Ślad psiej kupy.