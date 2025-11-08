Recenzja filmu Bez przebaczenia (2024) Bez przebaczenia (2024) Chris Andrews Christopher Abbott Barry Keoghan

Instynkt stadny

Andrews bezlitośnie kopie mężczyzn uwięzionych w spirali codzienności, niepotrafiących uporać się z długami, bliskimi, gniewem, ale i nieumiejących poprosić o pomoc, przyznać się do słabości.