Złość rozgrywce szkodzi

Mało kto lubi piasek. Jest szorstki, nieprzyjemny i dostaje się wszędzie. Większość z nas ma na tyle dużo szczęścia, że nie musi użerać się z nieprzebranymi wydmami, piekącym słońcem i niekończącym się pragnieniem. Co jednak w sytuacji, gdy zamieszkujemy postapokaliptyczne pustkowia, rozgrzane powietrze drażni nam nozdrza, a dźwięk opróżnianego magazynka ulubionego karabinu staje się najpiękniejszą muzyką, którą słyszą nasze uszy? Na te pytania starają się odpowiedzieć do spóły rozkochani w akcyjniakach Avalanche Studios i mistrzowie rozwałki z id Software. Ich dzieckiem jest– intrygujący mariażGenerał Cross nie cofnie się przed niczym, by macki zniszczenia rozpełzły się i oplotły żelaznym uściskiem całe pustkowia. W realizacji planu nie przeszkodzą mu ani cywile, ani garstka ruchu oporu. Ostatni bastion wolności chyli się ku upadkowi i tylko od nas będzie zależało, czy armia mutantów i renegatów zyska ostateczne zwycięstwo. W grze podążamy prostą ścieżką od zera do bohatera, a prolog błyskawicznie zmienia zwykłego żołdaka w jedyną nadzieję ludzkości, Zbawcę bez którego pokonanie autorytarnej Władzy byłoby niemożliwe. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o fabułę w. Wątki, z którymi dane będzie się nam zmierzyć, nie zaskakują złożonością i służą przede wszystkim jako pretekst do niekończącej się rozwałki, ale o tym później. Próżno tu szukać pełnokrwistych zadań pobocznych. W trakcie zwiedzania tego ogromnego świata natkniemy się na kolejne znaczniki, które po odwiedzeniu uraczą nas konkretnymi zadaniami. A to zmuszeni zostaniemy do zniszczenia wieży Władzy, w innym miejscu wyplenimy bandytów okupujących stację benzynową albo skopiemy poślady rzezimieszkom broniącym dostępu do Arki.oferuje multum aktywności. Szkoda tylko, że większość z nich musimy wykonać obowiązkowo, bo gra blokuje graczowi dostęp do wątku głównego. Zyskiwanie poparcia u sojuszników byłoby ciekawym zabiegiem, gdyby odblokowywało dodatkowe umiejętności, a nie wstrzymywało całą rozgrywkę. Choć z drugiej strony, gdyby nie ta blokada, to ukończenie głównej linii fabularnej zajęłoby graczowi od sześciu do ośmiu godzin. Nie jest to zbyt spektakularny wynik i ubolewam nad faktem, że nie postanowiono bardziej rozpisać historii i zachęcić gracza do zanurzenia się w ten świat.Świat ze straconym potencjałem, w którym zadania poboczne szybko się nudzą, postaci niezależnych jest jak na lekarstwo, a większość informacji przekazywana jest nam za pomocą notatek i skąpych wypowiedzi napotkanych przez nas od czasu do czasu bohaterów. Nawet jeśli chcielibyśmy przebrnąć przez wszystkie teksty, to konstrukcja menu głównego skutecznie nam to uniemożliwi. Zapiski ukryte są w rozgałęzionych drzewkach, których kategorie sprawiają wrażenie niepotrzebnie rozbitych. Dorzucając do tego wieszające się menu, które niejednokrotnie potrzebuje nawet pięciu sekund, żeby przenieść nas z jednej kategorii do drugiej, przeglądanie dostępnych ulepszeń, informacji lub mapy staje się mordęgą nie do zniesienia.Skoro już mowa o ulepszeniach i broni –daje niesamowitą satysfakcję ze strzelania. Różnorodny arsenał powoduje, że każdy znajdzie tu broń pasującą do jego stylu grania. Chcecie młócić w przeciwników shotgunem, proszę bardzo. Preferujecie bardziej subtelne podejście, zagrajcie pistoletem podpalającym przeciwników. A może wolicie sprzedać komuś pocisk z rakietnicy prosto na twarz?daje ogromna frajdę z dziurawienia kolejnych hord chcących przeszkodzić Wam w chlubnej misji ratowania świata i próbuje zachęcić gracza do korzystania z całego dostępnego w grze arsenału. Znajdowane w grze surowce posłużą nie tylko do rozbudowania znajdowanego arsenału, ale zwiększą też nasz potencjał bojowy. Początkowo skromny wachlarz umiejętności nabierze kolorytu i mocy wraz z kolejnym znajdowanymi Arkami, reliktami przeszłości skrywającymi tajemnice mające odbudować ludzkość. Dynamiczniejszy skok, reanimacja, zwiększony refleks – to tylko kilka z wielu zdolności, którymi raczy nas gra. Złapałam się jednak na tym, że nie korzystałam z większości z nich i w pewnym momencie kompletnie zrezygnowałam z odkrywania kolejnych Ark.Wersja gry na Playstation 4 jest pełna drobnych błędów i glitchy. Bardzo często dochodzi do tego, że napisy przestają się wyświetlać i pojawiają się ponownie w zupełnie przypadkowych momentach. Podobnie jest ze znacznikami misji. Te mają tendencję do niewczytywania się, co blokuje postęp w grze i wymusza na graczu reset gry. Pojazdy gliczują się w krzakach, przeciwnicy w zadziwiający sposób teleportują się z miejsca na miejsce, a po wczytaniu zapisu może się okazać, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż to, w którym zapisaliśmy grę.przesycony jest małymi głupotkami, które w ogólnym rozrachunku powodują dyskomfort i skutecznie uprzykrzają dalszą zabawę.jest tytułem ze zmarnowanym potencjałem. Zwiedzany świat jest ogromny, jednak pomimo całego postapokaliptycznego klimatu sprawia wrażenie sterylnego i wypranego z zawartości. Okazjonalnie pojawiające się grupki bandytów, nieliczne konwoje, czy też grasujące po drogach mutanty nie dają poczucia zagrożenia. Brakowało mi trochę emocji z, gdzie każda napotkana grupa przeciwników mogła mnie posłać do piachu i stwarzała realne niebezpieczeństwo. Gdybyśmy z kolei mieli porównać dziecko Avalanche Studios do serii, to szybko okaże się, że jednak brakuje nam fabuły trzymającej poziom i interesujących zadań. Cóż z tego, że strzela się wyśmienicie, jeśli wszystkie pozostałe elementy pozostają nijakie lub co najwyżej poprawne.Przejściezajęło mi trzynaście godzin. W tym czasie liznęłam dużą część zadań pobocznych i z przykrością stwierdzam, że po zakończeniu głównego wątku pozostało we mnie mało motywacji do tego, by czyścić mapę z pozostałych aktywności. Pretendując do znalezienia się wśród największy tuzów AAA, warto byłoby włożyć w grę ciut więcej serca i zbalansować ją tak, by wszystkie jej elementy idealnie ze sobą współgrały. Mam natomiast wrażenie, że twórcy skupili się na tym, żeby przede wszystkim rozwałka była satysfakcjonująca. Z tym, że to nie kolejnyczy, ale gra z otwartym światem, więc wypadałoby umiejętnie wpisać się w założenia rządzące tego typu tytułami.