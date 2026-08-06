Recenzja filmu 500 mil (2026) 500 mil (2026) Morgan Matthews Roman Griffin Davis Dexter Sol Ansell

500 mil do odkupienia

Otrzymujemy niezwykle wzruszający, ale i niełatwy w odbiorze dramat rodzinny, w którym nie sposób odnaleźć jednej fałszywej nuty. "500 mil" to dzieło kameralne i niepozorne, ale zasługujące na