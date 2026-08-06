Recenzje 500 mil 500 mil do odkupienia

Recenzja filmu
500 mil (2026)

500 mil (2026)
Morgan Matthews
Roman Griffin Davis
Dexter Sol Ansell

500 mil do odkupienia

Otrzymujemy niezwykle wzruszający, ale i niełatwy w odbiorze dramat rodzinny, w którym nie sposób odnaleźć jednej fałszywej nuty. "500 mil" to dzieło kameralne i niepozorne, ale zasługujące na
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Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
500 mil do odkupienia
Pod koniec lat 80. The Proclaimers śpiewali, że przeszliby 500 mil, a potem nawet podwoili ten dystans, by móc paść u drzwi swojej wybranki. We wzruszającym dramacie Morgana Matthewsa tytułowe "500 mil" to dystans, jaki dzieli dwóch braci mieszkających w Anglii od domu ich dziadka na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Wyruszają w tę podróż, uciekając od konfliktu rodziców, którzy są na granicy rozstania. Ale czy na pewno powodem tej pełnej przygód, ale i niebezpiecznej wyprawy jest rychły rozwód mamy i taty?

Morgan Matthews dał się przed laty poznać jako reżyser dobrze czujący perspektywę dzieci i nastolatków – jego "X+Y" w subtelny i celny sposób portretowało zmagania introwertycznego nastolatka z okresem dorastania i tematyką relacji międzyludzkich. Nie dziwi więc, że i w "500 milach" Matthewsowi udaje się coś, czego wielu filmowców nie potrafiłoby dokonać – z pełnym empatii podejściem przekazuje stery swojej historii nastoletniemu Finnowi (Roman Griffin Davis, znany z "Jojo Rabbit" czy ostatnio "Greenland 2") oraz jego młodszemu bratu Charliemu (Dexter Sol Ansell), pozwalając nam zrozumieć trudne emocje, które buzują w młodych chłopcach. Ich wyprawa do odległego irlandzkiego Dingle, gdzie mieszka ich ukochany dziadek John (Bill Nighy), to zarówno efekt desperacji, wynikającej z chęci wyrwania się z nerwowej atmosfery w domu, jaki i chęci powrotu do szczęśliwego miejsca, które zawsze działało na naszych bohaterów zbawiennie.


"500 mil" to film bardzo sprawnie mieszający gatunki: jest tu wzruszający, ale i bolesny dramat rodzinny, jest coming-of-age i oczywiście kino drogi, bo nasi małoletni bohaterowie napotykają na typowe dla tej konwencji przeszkody i wyzwania. W ich rozwiązaniu pomaga im – co także znamienne dla filmów drogi – nowo poznana osoba: charyzmatyczna wokalistka Cáit (w tej roli Arya Stark, czyli Maisie Williams), która właśnie wraca w rodzinne strony. Towarzystwo nieznajomej pozwoli im nie tylko łatwiej przemierzać kolejne kilometry, ale też przepracowywać trudne emocje. Szczególnie dotyczy to nastoletniego Finna, który nosi w sobie ogromne poczucie winy, niepozwalające mu na przeżywanie okresu dojrzewania tak, jak robią to jego rówieśnicy, a przy tym nie umie poprosić o pomoc. Zamknięty w świecie własnych traum Finn upatruje w wyprawie do dziadka ratunku dla siebie i swojej rodziny.


Być może zabrzmi to nieco prześmiewczo, ale uważam, że przed filmami takimi jak "500 mil" powinno być wyświetlane ostrzeżenie o ryzyku odwodnienia. Dzieło Morgana Matthewsa to prawdziwy wyciskacz łez, ale nie wyrachowany ani wykalkulowany – emocje w tej irlandzko-brytyjskiej produkcji są autentyczne, niewymuszone, wynikające z tragizmu przedstawionych na ekranie przeżyć bohaterów. Finn, jego dziadek, rodzice, wreszcie młodszy brat – wszyscy stają się ofiarami wyjątkowo pechowego i tragicznego w skutkach zbiegu okoliczności, który odciska piętno na całej rodzinie. Doprowadza także do rozpadu niemal wszystkich relacji wewnątrz niej – matka Finna, Anne (Clare Dunne), przestaje rozmawiać ze swoim ojcem, a jednocześnie nie umie już porozumiewać się z mężem (Michael Socha). Kierując negatywną energię wobec dwóch dorosłych mężczyzn w swoim życiu, zaniedbuje sygnały wysyłane przez tego, który w dorosłość dopiero będzie wchodził. I w dużej mierze właśnie o tym – o rodzinie nieumiejącej poradzić sobie z traumą i rozmawiać o własnych odczuciach – jest ta opowieść.


Bill Nighy jest jednym z największych angielskich dóbr narodowych – to stwierdzenie, z którym nie można i nie wypada dyskutować. Także w "500 milach" pokazuje, że jest wybitnym aktorem, a jako dziadek John łączy mieszankę cech i emocji: odwagę, ciepło, miłość, ale i niepewność, poczucie winy, zagubienie. I choć trudno powiedzieć, by Roman Griffin Davis i Maisie Williams mu "partnerowali" – wszak przez większość filmu ich bohaterowie są znacznie od siebie oddaleni – to młodzi aktorzy dzielnie równają do nestora brytyjskiego aktorstwa. Dzięki temu otrzymujemy niezwykle wzruszający, ale i niełatwy w odbiorze dramat rodzinny, w którym nie sposób odnaleźć jednej fałszywej nuty. "500 mil" to dzieło kameralne i niepozorne, ale zasługujące na całą uwagę tego świata.
1 10
Moja ocena:
8
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Dawid Myśliwiec
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500 mil  (2026)

 500 mil

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