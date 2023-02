Cesarskie spięcie

U szczytu swojej potęgi Cesarstwo Rzymskie jest ogromne. Rozciąga się od pustyń Afryki po granice północnej Anglii. Ponad ćwierć ludności świata żyje i umiera pod rządami cesarzy. Prawda, ale niewielkie ma to znaczenie. Juliusz Cezar ( Vincent Cassel ) zdaje się przeświadczony, że wygrał już dostatecznie dużo bitew, a kolejne podboje można odłożyć na czas nieokreślony. Ma bowiem ważniejsze rzeczy na głowie. Jego uwagę zaprzątają romantyczne rozterki oraz kryzys związku z Kleopatrą ( Marion Cotillard ). Egipska królowa ucieka w objęcia muskularnego atlety i otwiera własną działalność gospodarczą. Może powrót na wojenny trakt sprawi, że Juliusz odzyska uczucia ukochanej? Dla niej przecież warto wyrżnąć niejedną armię. Daleko na Wschodzie, w równie ogromnym Cesarstwie Chińskim, dochodzi do zamachu stanu. Cesarzowa ( Linh Dan Pham ) zostaje uwięziona, ale jej córce Fu Yi ( Julie Chen ) udaje się szczęśliwie uciec. Oczywiście ma to być tylko rozwiązanie tymczasowe. Księżniczka planuje znaleźć silnych sojuszników i powrócić w glorii, odzyskując dla matki tron.Galowie żyją niezmiennym, błogim rytmem, bardziej przejęci sąsiedzkimi sprzeczkami niż Wielką Historią. Biesiady, tańce i spokój czasami przerywany przeganianiem kręcących się w pobliżu, i na własną zgubę, rzymskich oddziałów. To rzecz jasna specjalność dysponujących magicznym napojem Asteriksa ( Guillaume Canet , również na reżyserskim stołku) i Obeliksa ( Gilles Lellouche , przejmujący rolę po Gérardzie Depardieu ). Gdy do ich wioski przybywa chińska księżniczka i prosi o pomoc, nie zastanawiają się ani chwili. Nowy świat, nowi przyjaciele, nowa przygoda. Kolejna szansa na, być może w końcu, odwzajemnioną miłość. Jak zwykle nie mają nic do stracenia. Guillaume Canet w " Imperium smoka " wraca do ukształtowanej formuły serii. To ciągle kino krystalicznych emocji, fizycznej porywczości, kreskówkowej inscenizacji i czarno-białych charakterów. Jeśli się zakochać, to od pierwszego wejrzenia. Jeśli kogoś przestraszyć, to wyskoczy z sandałów. Zdradliwi podwładni to must have na każdym dworze, ale sprawiedliwość, poczciwość i dobro zwyciężą, choćby nie wiadomo co się działo. Wszystko znane, lubiane i oczekiwane. Fabularna powtarzalność oraz niezmienność postaci jest w tym przypadku atutem. Nikt nie powinien mieć też wątpliwości, że Wielki Mur, wcześniejsze egipskie piramidy bądź brytyjski dwór są tylko poboczną scenografią, pretekstem. W istocie chodzi o niezwykle nośne w popkulturze postacie i ich dziecinne przepychanki, popisy i przechwałki. One, niezależnie od okoliczności, są fundamentem ponadczasowej, niezniszczalnej przyjaźni Asteriksa i Obeliksa.Fantastyczna, odległa przeszłość, ale twórcy mają też coś do powiedzenia o naszych czasach. To może aż nadto powierzchowne dowcipy, ale ciągle skuteczne. Kostium z epoki, ale ludzie z XXI wieku. Wibrujący jak telefon gołąb przynoszący wiadomość, dosadne złamanie czwartej ściany przy reklamie perfum, żartobliwe lokowanie produktu na chińskim targu czy zdobiące ulice billboardy z olejkami wyzwolonej Kleopatry. Marketing i dobry PR to potężna moc. Wiedzą o tym dobrze bohaterowie i twórcy " Imperium smoka ".Mniejsza o cel wyprawy, wyzwolenie cesarzowej i starcie dwóch imperialnych mocarstw. Dramaturgiczna stawka, walka o wolność i honor, jest regularnie zbijana przez ironiczny dystans oraz liczne dygresje. Wszystko jest bowiem pod kontrolą, nikt poważnie nie ucierpi, wszystko się rozejdzie po kościach i powróci status quo. Napędem filmu Caneta są ogrywające niezręczności sceny-miniatury, pyskówki, komiczne mordobicia, nieudolny flirt czy wszem wobec panujący slapstick. Wiodącą postacią może być tym razem znużony, stęskniony i marzycielski Juliusz Cezar w wyrazistej interpretacji Cassela lub Jérôme Commandeur w epizodycznej roli zaspanego, nieprzytomnego wodza Galów, Abraracourciksa. Guillaume Canet wie, że jak coś działa, nie należy tego zmieniać. Często to wystarcza, by osiągnąć sukces. A jeśli to odrobinę za mało, z ławki rezerwowych może wstać gotowy do gry Zlatan Ibrahimović