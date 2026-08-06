Recenzja filmu Biegaczka (2026) Biegaczka (2026) Kevin Macdonald Anthony Dod Mantle Gal Gadot

Siła histeryczna

Będą niesamowite skoki, ucieczki przed policją, pogoń za metrem i realizowanie przebiegłego podstępu. Kumulacja wyzwań, ciągły dopływ adrenaliny i pęd na złamanie karku, choć nawet ze złamanym