Kalendarz i klepsydra

To, że film otwarcia Berlinale nie bywa, delikatnie rzecz ujmując, najlepszy, potwierdza wieloletnie doświadczenie. W 75. rocznicę powołania festiwalu rewolucji nie ma – nowa dyrektorka Tricia Tuttle dochowała tradycji, już latem postanawiając, że tegoroczną edycję otworzy najnowsze dzieło Toma Tykwera . Może zadecydowały względy pozaartystyczne? W końcu Tykwer pozycję w niemieckiej kinematografii ma mocną (w 2018 był przewodniczącym jury Berlinale), a nowo przybyłej tu z Londynu Amerykance na pewno przydadzą się sojusznicy. Poza tym " Das Licht " jest rodzajem listu miłosnego do Berlina, co może mieć znaczenie komercyjne – przynajmniej w stolicy Niemiec, gdzie zaraz po premierze wyświetlano go w siedmiu rozsianych po mieście kinach.Ten pod pewnymi względami frapujący film trudno jednak uznać za spełniony – czego właściwie można było się spodziewać. Od ostatniego udanego obrazu autora kultowej " Biegnij, Lola, biegnij " (1998) minęło bez mała 15 lat – myślę tu o " Trzy ", dla którego mam w sercu specjalne miejsce. Była to tyleż wyrazista, ileż osobista oda do nowoczesnych związków, XXI wieku i wyzwolonego Berlina. Czy zresztą cech tych nie miał też serial " Babilon Berlin ", którego produkcji Tykwer poświęcił ostatnią dekadę życia?Niestety, choć i tu odnajdziemy podobne motywy, " Das Licht ", bardziej niż najlepsze filmy Niemca, przypomina jego monumentalne kiczury w stylu zrealizowanego z siostrami Wachowskimi Atlasu chmur " czy " Nieba " na podstawie scenariusza Kieślowskiego Piesiewicza . Ilość motywów i estetyk doprawdy może przytłoczyć i nawet jeśli pewną nadmiarowość zaliczyć trzeba na poczet stylu autora " Pachnidła ", to nazbyt często traci on nad nią kontrolę. Bo czegoż tu nie ma? Rzeczywistość wirtualna i sceny musicalowe, imprezy klubowe i śpiewy afrykańskie, wojna domowa w Syrii i szklany korpo-świat. Można oczywiście postrzegać współczesność jako taką właśnie mozaikę, ale wpatrywanie się w kalejdoskop szybko zaczyna nużyć. Tykwer znów chce stworzyć dzieło holistyczne, opowiedzieć o wszystkim, wszędzie, naraz.Spróbujmy więc uporządkować: choć bohaterów poznajemy oddzielnie, okazuje się, że są rodziną. Tim o błędnym spojrzeniu Larsa Eidingera pracuje w reklamie i ma wszystkie atrybuty berlińczyka: papieros i stylówę wyrażającą wieczne "I don’t care", co podkreśla też – mimo sprawnego przemieszczania się po mieście rowerem – notorycznym spóźnialstwem (do pracy czy na terapię). Jego żona Milena ( Nicolette Krebitz ) jest z kolei aż nadto przejęta, a telefon, jeśli akurat nie dzwoni, dynda jej wiecznie gotowy na piersi. W końcu zbawia świat, angażując się w projekty pomocowe w Afryce. Gdzieś obok orbitują ich nastoletnie dzieci. Jon zabunkrował się w pokoju niczym Dominik z " Sali samobójców " i boże broń mu przeszkadzać, a jego bliźniczka, Frieda, oddaje się z przyjaciółmi wielogodzinnym narkotykowym seansom. Jest jeszcze Dio – syn Mileny z innego związku, podrzucony akurat do dzielonego przez nich mieszkania w kamienicy. Taki patchwork.Cała ta układanka nie miałaby prawa trwać bez instytucji niani, dlatego przełomowym wydarzeniem w życiu rodziny okazuje się śmierć Mai (nikt nie wie, jak ma na nazwisko). Polkę – co traktować można jako znak czasu – zastępuje na tym stanowisku Syryjka. Farrah ( Tala Al-Deen ), przybyła do Berlina z Damaszku na fali kryzysu uchodźczego, pojawia się w życiu rodziny Engelsów niczym Terence Stamp w " Teoremacie Pasoliniego , nawiązując oddzielną relację z każdym z jej członków. Być może ma uleczyć ich skołatane dostatnim życiem dusze i zbliżyć do siebie te wolne elektrony – wszak ma czas i ciepło, bardziej zainteresowana jest innymi niż sobą, domem raczej niż karierą. Reprezentuje więc wszystko, co Engelsowie utracili – nazwisko to zresztą jest, jak się zdaje, nieprzypadkowe. Obserwujemy przecież bardzo lewicową i zaangażowaną rodzinę, ale też – jak współczesne życie – pełną sprzeczności.Milena kieruje strumienie niemieckich pieniędzy na czarny kontynent, jednocześnie generując potężny ślad węglowy, co wyrzuca jej córka, będąca przedstawicielką "ostatniego pokolenia". Lata do Afryki, jakby wsiadała do U-Bahna, a napięcie jej kalendarza – podobnie jak i Tima – uniemożliwia upchnięcie w nim czasu dla dzieci. Albo na seks. Ich związek się sypie, rodzina się rozpada, każdy z jej członków odpływa w inną stronę. Czy uda się ten proces jeszcze zatrzymać? Engelsowie są oczywiście figurą zachodniego, sytego społeczeństwa, które ma dobre intencje i kapitał, ale kompletnie nie przekłada się to na poczucie szczęścia – nie mówiąc już o lepszym świecie, wojownikami o który tak bardzo chcieliby się jawić. Rozpoznania te są zresztą w punkt, a portret jakoś czuły, bo oprócz diagnozy rodziny jako struktury niezwykle kruchej, pogrążonej w nieustannym kryzysie, Tykwer ukazuje jej wartość i piękno.Tadeusz Sobolewski napisał kiedyś, że niemiecki reżyser zawsze tworzy "bajki o zwycięskiej miłości". Tak jest i tym razem. Tyle, że w " Das Licht " mowa o miłości, która tworzy się między członkami rodziny, i której film jest krytyczną, ale jednak apoteozą. Zdecydowanie gorzej udał się wątek uchodźczy – szczególnie niepokoją końcowe sceny, które łatwo zinterpretować w duchu alt-rightowych teorii o "wielkim przemieszczeniu". Twierdzą one, że białych mieszkańców Europy mają zastąpić migranci innych "ras" – a czy nie na tym polegać ma ukryty (i grubymi nićmi szyty) plan Farrah? Opowiadając o sprawach rozpalających dziś niemieckie debaty polityczne, takich jak zmieniająca się struktura narodowościowa (co w Berlinie czuć szczególnie), " Das Licht " doskonale ilustruje wnioski z niedawno wydanej książki Ewy Fiuk "Film jako przestrzeń transkulturowa. Współczesny przypadek niemiecki", dowodzącej, że nie tylko niemieckie społeczeństwo, ale i kino jest dziś w istocie rodzajem tygla, w którym mieszają się rozmaite tożsamości i tradycje.Robi to niestety dość niezgrabnie. Podniosła muzyka zwiastuje jakąś apokalipsę, wtem nagle bohaterowie rwą się do śpiewu i tańca – scenom musicalowym daleko jednak do urody " Emilii Pérez ". Także kochana przez Tykwera domieszka cudowności wydaje się filmowi ciążyć. Po co te hipnotyzujące lampy, DMT, czy (to już zupełnie mnie pokonało) pojawiająca się miarowo w przebitkach klepsydra? Czas się kończy, ostrzega " Das Licht ", choć chyba sam nie wie, co miałoby się stać po jej obrocie.