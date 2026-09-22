Recenzja filmu Digger (2026) Digger (2026) Alejandro González Iñárritu Tom Cruise

Kopanie leżącego

Gigantomania najpierw szczelnie opakowana metawarstwami donośnego "Blah, blah, blah" (podobno tak brzmiał jeden z wczesnych tytułów "Diggera"), a następnie przechodząca błyskawiczny lifting do