Recenzja filmu Dom dobry (2025) Dom dobry (2025) Wojciech Smarzowski Agata Turkot Tomasz Schuchardt

Bez znieczulenia

Smarzowski tak skonstruował tę historię, aby swoją złożoną formą oddawała przede wszystkim proces emocjonalno-psychologiczny, jakiego doświadczają ofiary przemocy, w tym przypadku przemocy