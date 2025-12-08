Recenzja filmu Glina (1972) Glina (1972) Jean-Pierre Melville Alain Delon Richard Crenna

Chłód, elegancja i moralna szarość

"Gliniarz" to jeden z tych klasycznych kryminałów, które jednocześnie fascynują i hipnotyzują swoim chłodnym, precyzyjnym stylem. Jean-Pierre Melville stworzył tu dzieło niezwykle oszczędne w