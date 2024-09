Rebel Rebel?

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od premiery pełnometrażowego debiutu Wiesława Palucha , " Motóra ", minęły prawie dwie dekady. Jego powrót do fabuły – po latach realizowania produkcji dokumentalnych – na pierwszy rzut wygląda odważnie i kusząco: w końcu reżyser porwał się na historię polskiego zespołu punkrockowego KSU , założonego w 1977 roku w Ustrzykach Dolnych. Czy zgodnie z jego deklaracjami jest to opowieść o wolności i buncie?Film otwiera osadzony we współczesnych realiach koncert KSU z muzykiem Eugeniuszem "Siczką" Olejarczykiem grającym siebie samego. Następnie mamy klasyczne cofnięcie zegara do czasu pierwszych fascynacji paczki kumpli utworami zespołu Sex Pistols . Dla chłopaków takie granie, prosto z trzewi, jest szokiem, ale też bodźcem do samodzielnego tworzenia. Wysyłają nawet do Radia Wolna Europa list z prośbą o więcej zagranicznego rocka, podpisując się dla niepoznaki jako Dziewczyny z Ustrzyk. Ustrzyki Dolne to jednak nie Londyn, ale epoka Gierka; podobnie jak cała Polska Ludowa, miasto nie ma zamiaru wspierać artystów, szczególnie tych przesiąkniętych zachodnią, wolnościową myślą. Mimo niesprzyjających (a w zasadzie – dzięki zakazom i potrzebie buntu – sprzyjających ) czasów piątka nastolatków zakłada kapelę.Biografie, mniej lub bardziej ubarwiane dopisanymi na potrzeby dramaturgii fikcyjnymi wątkami, to wyjątkowo grząski grunt, podatny m.in. na nadmierne peany. Mierzenie się z bożyszczami tłumów samo w sobie jest trudne, wszak implikuje konfrontację z wyobrażeniami i wspomnieniami fandomu. W przypadku legend muzyki, zwłaszcza tych odzwierciedlających w swojej twórczości sytuację społeczną i polityczną czy dotykających egzystencjalnych bolączek, to niemal porywanie się z motyką na słońce. Szczególnie że nie mamy w naszym kinie tradycji i wyrobionego rzemiosła w snuciu takich narracji. Udało się to jednak Leszkowi Dawidowi w " Jesteś Bogiem " (2012) – dzięki szczerości emocji. Udało Oldze Chajdas w " Imago " (2023) – dzięki rozumieniu natury trójmiejskiej alternatywy i osobistym doświadczeniom Leny Góry . Te dwa filmy są idealnymi przykładami tego, jak muzyczne biografie ubierać we własny artystyczny język i "sprzedawać" je widzom żyjącym w innych estetycznych bańkach. KSU ze swoją wyrosłą na reżimowym gruncie historią wydaje się zatem idealnym materiałem na film. Paluchowi nie można odmówić serca do opowieści i do bohaterów; a także dobrych chęci. Wiemy jednak, co jest nimi wybrukowane. Tytuł filmu: " Idź pod prąd ", odwołujący się do jednego z utworów KSU , nie ma żadnego przełożenia na całokształt audiowizualnej materii. Bunt jest tu papierowy i nie wiadomo, z czego tak naprawdę wynika. Wszystko jest ułożone, poprawne, estetyczne, niemal instagramowe – nawet przekuwanie sobie policzka agrafką. Trudno uwierzyć zarówno bohaterom, jak i sytuacji, kiedy pałowanie przez milicję wygląda na niewinne igraszki. Utkana na potrzeby produkcji peerelowska stylistyka przypomina tę z polskich seriali – jest nijaka, nie ma własnej tożsamości. Nie czuć ducha epoki, a co gorsza – ducha punk rocka.Film ma także ogromne problemy z tempem: montażowe cięcia są chaotyczne, często bez oddechu, przez co całość nie "płynie". Kuleje też struktura i proporcje. O ile w " Jesteś Bogiem " formowanie się Paktofoniki rzeczywiście budowało ekspozycję zarówno bohaterów, jak i realiów społecznych, a przede wszystkim oddawało klimat beznadziei, z której wyrwać się można chyba tylko cudem, o tyle tutaj mamy niczemu niesłużące kręcenie się w kółko. Wszystkie kulminacyjne punkty wypadają równie naskórkowo i sztucznie – jak charakteryzacja bohaterów z końca filmu, przez co ani postacie, ani historia nie wydają się szczególnie interesujące.Problem leży także w wyborach castingowych. Ignacy Liss grający Siczkę estetycznie wpisuje się w stylistykę obrazu, brakuje mu jednak charyzmy do uniesienia postaci. Choć ubiera swojego bohatera zarówno w dramatyczne tony (jarzmo niesionej całe życie pierwszej, niespełnionej miłości), jak i akcenty humorystyczne, nie trzyma uwagi widza. Najbardziej wiarygodnie z całej obsady wypada Zuzanna Galewicz w roli Igi – zbuntowanej dziewczyny z pokerową twarzą, pod którą skrywa zupełnie naturalną potrzebę bliskości. Ona jedna w tym krajobrazie smakuje punk rockiem.Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Zrobić filmu o muzyce buntu, sprzyjając publiczności. Brak twórczej odwagi i własnego języka uwiera tu mocno. Tam, gdzie " Imago " grą światła i cienia nadawało faktury opowiadanej historii, tam " Idź pod prąd " jest gładkie jak plastik. Być może znajdą się entuzjaści takiej wygładzonej narracji, chciałoby się jednak poczuć tego wolnego ducha, szaleństwo, brud peerelowskiej rzeczywistości, walki o osobistą i artystyczną wolność. Jest jednak w tej beczce dziegciu łyżka miodu – i jest nią muzyka KSU . Nawet ci kompletnie jej nieznający, zechcą po seansie sprawdzić dyskografię zespołu. Może to wystarczy?