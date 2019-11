Mały gigantyzm

Nick Jonas Centropolis Entertainment

Nadciąga kwadratowa armia, nikt nie ujdzie żywy. Ostro ciosane szczęki, dialogi wykute z marmurowych bloków, wąsiki umazane bohaterstwem. Patriotyczne robocopy pragną zrobić wam krzywdę. Wsiadają do samolotów oklejonych CGI, na pokłady CGI-okrętów i cisną na bezkrwawą wojnę, gdzie stal gnie się jak kartoniki po mleku czekoladowym, a bitwa przypomina teaser kolejnej części. Jest głośno, kolorowo, nieprzewidywalnie. Aż kwadratowe kopary opadają w tępym zachwycie.Bo jeśli polscy marzyciele od patriotycznych superprodukcji miewają sny, to efekciarskie knoty pokrojumuszą się im śnić prawie codziennie. Ze scenariuszem eleganckim i mięsistym niczym hasło w Wikipedii, film Rolanda Emmericha jest nawet nie tyle fantazją na temat historii, co fantazją o innych historycznych fantazjach. Umieszczając akcję między 7 grudnia 1941 a 7 czerwca 1942 roku, z tytułową bitwą - punktem zwrotnym kampanii na Pacyfiku - jako wielką kulminacją i spektaklem przeciętnych efektów specjalnych, Emmerich razem ze scenarzystą Wesem Tookiem posłużyli się kawalkadą klisz tak rozpaczliwych i asekuranckich, że aż zaczyna się wątpić w ludzkie źródła tego projektu. Może tajny rządowy algorytm otrzymał komendę "amerykański patriotyzm", wypluł z siebie serię cytatów i obrazków, a zadaniem Emmericha było to wszystko poskładać do kupy? I tylko przez błąd w obliczeniach po tyłku nie dostało się Japończykom, którzy wmimo wszystko przypominają ludzi, a nie dzikie bestie ze słowem "kamikadze" wyrytym na czołach?Taka smutna prawda - Roland Emmerich spłaszcza rzeczy, a w filmach, które reżyseruje, najlepiej wypada dźwięk. W kokpitach samolotów można w końcu odetchnąć, poczuć się jak z padem w dłoni i - pomimo średnio wiarygodnych animacji - przez chwilę poudawać, że tak właśnie wygląda nowoczesny efekt immersji. Z wczuwaniem się w bohaterów nie mamy bowiem żadnych szans. Prym wiedzie Ed Skrein jako pilot Richard Halsey Best, ucieleśnienie dawno przebrzmiałej fantazji o kowboju-zawadiace, w dodatku zagrane z gracją niedźwiedzia grizzly. Jego postać da się rozłożyć na jedną linijkę tekstu: Best jestnienawidzi wojskowego drylu i rozkazów, rzuca się w wir każdej walki bez strachu o własne życie (oraz życie kolegów, którymi dowodzi). Cała reszta obsady to ładnie wyglądające przypinki do kurtek kupione na wojskowej paradzie – niektóre bardziej kwadratowoszczękie (np. Aaron Eckhart jako ukrywający się w Chinach pułkownik Jimmy Doolittle), inne raczej pociągłe ( Nick Jonas , młody skrzydłowy Besta) albo z seksownym wąsem (kolega Besta Wade McClusky). Nawet Woody Harrelson w roli admirała Chestera Nimitza i Patrick Wilson jako dowódca grupy kryptografów grają tak, jakby bali się, że zaraz odpadną im tupeciki i ubrudzą się nieskazitelnie czyste mundury.Trochę wstyd za takie drewno, w końcuupamiętnia autentycznych bohaterów wojennych. Kukły, które na każdym kroku poklepują się po plecach, pachną braterstwem i moralnym niepokalaniem, tylko na słowo można wziąć za ludzi z krwi i kości. Tutaj nawet rozterki etyczne oraz osobiste dramaty są w dziwny sposób beznamiętne, emocjonalnie przezroczyste, tak jakby były kolejnym wygenerowanym cyfrowo tłem. Po surowym naturalizmietrudno się dzisiaj patrzy na takie perfumowane hagiografie, nawet jeśli doskonale wiemy, że surowość, brud i krew musiały ustąpić przed niską kategorią wiekową. To ma być, jak rozumiem, produkcyjniak idealny dla amerykańskich nastolatków. Z kolejnymi poziomami trudności, litanią ekstremalnych wyzwań i patosem gęstym jak bita śmietana na kopcu pancake'ów. Historyczny popcorn, który reszcie świata przypomni, z jakiego źródła bije wolność. Tyle że czasy mamy nowe i transformery przebrane za fakty nikogo już nie zbawią ani tym bardziej nie zabawią. Jak powiada filmowy generał Yamamoto - cytując zresztą klasyczną „Bitwę o Midway” z 1976 roku - „obudziliśmy śpiącego giganta”. Za sprawą Rolanda Emmericha olbrzym znowu okazał się karłem.