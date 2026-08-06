Recenzja filmu Ostatni dom (2026) Ostatni dom (2026) Louis Leterrier Greta Lee Wagner Moura

Burza przed ciszą

Aura kina apokalipsy i gatunkowego science fiction są w "Ostatnim domu" dominujące, ale film Leterriera ma też inne oblicza. To całkiem zmyślny survival, w swoim mniej popularnym wariancie.