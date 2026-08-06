Recenzja serialu Latarnie (2026) Latarnie (2026) Geeta Vasant Patel Stephen Williams Aaron Pierre Kyle Chandler

Zielone światło dla DC

Dynamika między dwoma idealnie obsadzonymi bohaterami jest skomplikowana i to ona w gruncie rzeczy jest sercem serialu. Świetnie ogląda się ich utarczki słowne, zwłaszcza w dalszych odcinkach,