Nie kręćcie na kolanach, kręćcie dobrze!

O uczniu Jana Matejki Janie Styce, twórcy patriotyczno-religijnego malarstwa (już w jego czasach trącącego myszką), krążyła złośliwa anegdota. Podobno pewnej nocy przyśnił się mu sam Pan Bóg i upomniał artystę słowami: "Ty mnie, Styka, nie maluj na kolanach, ty mnie maluj dobrze!". Słowa te można by skierować także do Tadeusza Syki , twórcy " Powstańca 1863 ". Reżyser i scenarzysta tego dzieła klęczy bowiem przed bohaterami, przed pamięcią powstania styczniowego, przed mitem patriotycznego zaangażowania Kościoła i romantycznym modelem patriotyzmu. Niestety, w pozycji klęczącej nie powstaje dobre kino.Bohaterem "Powstańca" jest ksiądz generał Stanisław Brzóska, naczelny kapelan powstania w województwie podlaskim i naczelnik powiatu łukowskiego. Brzóskę poznajemy, gdy do kościoła, w którym właśnie odprawia mszę, wchodzą rosyjscy żołnierze. Wojskowi terroryzują wiernych w poszukiwaniu mężczyzn w wieku poborowym. Brzóska zgłasza się, by zastąpić swojego parafianina, ojca samotnie wychowującego syna. Dzięki interwencji biskupa ksiądz zostaje uwolniony, a następnie dołącza do powstania.Film skupia się wokół trzech zasadniczych problemów. Pierwszy to dylematy księdza Brzóski jako kapłana zaangażowanego w walkę. Bohater nie ma wątpliwości, że walka powstańców przeciw carskiej opresji jest sprawiedliwa, a jednocześnie ma problem z tym, by stosować przemoc, by strzelać i zabijać – do momentu aż zostanie do tego zmuszony.Drugi to motyw osamotnienia powstańców. Walczący liczą na interwencję Francji lub Anglii, ta jednak nie nadchodzi. Polska zostaje skazana na bitwę, której sama nie jest w stanie wygrać. I tu pojawia się trzeci problem stawiany przez "Powstańca": sens powstańczego zrywu przeciw mocarstwu carów, który nie ma szans na wyzwolenie Polski ani nawet na zmniejszenie rosyjskiej opresji.Twórcom filmu nie udaje się wygrać żadnego z tych trzech motywów. Dylematy księdza Brzóski brzmią zwyczajnie nieprzekonująco. Zwłaszcza że ilustrują je sceny, w których grający księdza Brzóskę Sebastian Fabijański stoi samotnie pośrodku zamglonego lasu z twarzą wykrzywioną od bólu. Być może reżyser wierzył, że to sekwencje o wizyjnym charakterze, niestety są głównie kiczowate.Nie wybrzmiewa też zupełnie dramatyzm losu powstańców. W sporze o powstanie film zajmuje jednoznaczne stanowisko: zryw przebudził naród, utrzymał narodowego ducha, umożliwiając odrodzenie Polski pół wieku później. Klamrę dla historii z 1863 roku stanowią sceny z wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, w których widzimy weterana powstania raz jeszcze gotowego walczyć o Polskę.Można się z tym poglądem zgadzać, można z nim polemizować, problem z " Powstańcem " nie polega jednak na tym, jakie stanowisko twórcy zajmują wobec powstania, ale jak je przedstawiają. Film Syki oferuje bowiem bardzo naiwny, wygładzony obraz wydarzeń; jakbyśmy obcowali nie z poważnym kinem historycznym dla dorosłego widza, ale z materiałem edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych. Otrzymujemy obraz narodu zjednoczonego w patriotycznym wysiłku wokół takich instytucji jak Kościół. Nie do końca tak to chyba wyglądało; nie dowiemy się tu o politycznych napięciach wśród powstańców czy o obojętności wobec powstania dużej części społeczeństwa, zwłaszcza klas ludowych."Powstaniec 1863" nie sprawdza się też jako atrakcyjne filmowe widowisko. Nie chodzi tylko o niski budżet – choć, że brakowało pieniędzy, widać w każdej scenie. Syka nie czuje tempa i rytmu współczesnego widowiska filmowego. Całość pogrąża w dodatku irytujący melodramatyzm niektórych scen i nieznośnie nachalna w swoim sentymentalizmie muzyka Atanasa Valkova Nie wiem, do kogo "Powstaniec 1863" miał trafić. Dorosły widz szukający poważnego kina historycznego, rozczaruje się; szkoły może pójdą, ale uczniowie się zanudzą, a widz szukający po prostu atrakcyjnego widowiska będzie miał pełne prawo domagać się zwrotu za bilet. Z opowieści o powstaniu styczniowym lepiej obejrzeć " Szwadron Machulskiego lub " Wierną rzekę