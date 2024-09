Clooney Pittowi wilkiem

Komedia kryminalna, której fabularny szkielet to rywalizacja dwóch zgorzkniałych specjalistów od czarnej roboty, granych przez Brada Pitta George'a Clooneya . Za kamerą Jon Watts , odpowiedzialny za sukces serii o Spider-Manie Tomem Hollandem . Brzmi jak gotowy przepis na sukces. Niestety, interesujący punkt wyjścia i starcie dwóch charyzmatycznych osobowości to trochę za mało, by utrzymać zainteresowanie widza podczas niemal dwugodzinnego seansu " Samotnych wilków ".pyta w jednej ze scen oczarowany Dzieciak, grany przez znanego z " Euforii Austina Abramsa . Sęk w tym, że bezimienni bohaterowie Brada Pitta George'a Clooneya , dwaj specjaliści od tzw. "brudnej roboty", są swoimi zaciekłymi wrogami i dopiero co się poznali. Poprzez splot przypadków otrzymali to samo zlecenie i – czy im się to podoba, czy nie – po prostu muszą się dogadać. " Samotne wilki Jona Wattsa to film taki o tym, jak faceci w średnim wieku skaczą sobie do gardeł ze szwagrem, który prowadzi konkurencyjny biznes, by w gruncie rzeczy odkryć, że żyć bez siebie nie mogą.Margaret ( Amy Ryan ) zaprasza do luksusowego pokoju hotelowego młodego mężczyznę ( Abrams ). Romantyczna schadzka kończy się tragedią: chłopak uderza głową w szklany stolik i pada trupem, stawiając bohaterkę w kłopotliwej sytuacji. Wysoko postawiona prokuratorka nie może sobie pozwolić na wizerunkowy skandal. Zamiast sprawdzić puls, sięga więc po telefon i dzwoni pod tajemniczy numer, który otrzymała kiedyś od znajomego "na wszelki wypadek". Po drugiej stronie linii słychać kojący głos George'a Clooneya , który tłumaczy, że za chwilę wszystkim się zajmie. Mężczyzna jest specjalistą od brudnej roboty, zajmuje się "znikaniem" ludzi i dowodów, pomaga osobom takim jak Margaret wyjść z rozmaitych opresji. Kiedy dociera na miejsce, okazuje się jednak, że do zlecenia został wynajęty drugi "załatwiacz" – grany przez Brada Pitta . Tak zaczyna się zawzięta walka, w której najważniejszą stawką wbrew pozorom wcale nie będzie czyjaś kariera czy nawet życie. Gorzej – chodzi o kruche męskie ego.Panowie sprzeczają się o techniki usuwania śladów wypadku/morderstwa (niepotrzebne skreślić), popisują swoim doświadczeniem przed klientką niczym przedsiębiorcy walczący o zlecenie na przesyconym rynku. Skaczą sobie do gardeł, przeszkadzają i kwestionują wszystko, co mówi i robi druga strona. Szybko jednak odkryją, że wbrew pozorom więcej ich łączy, niż dzieli: od problemów z kręgosłupem po rywalizację o względy tej samej kobiety (chyba najlepsza sekwencja całego filmu z lekarką graną przez Poornę Jagannathan ). W dodatku sprawy skomplikują się, kiedy wyjdzie na jaw, że trup w bagażniku ( Abrams ) jest całkiem żywy i ma przy sobie kilka kilogramów narkotyków.Pitt i Clooney to jeden z najbardziej charyzmatycznych gwiazdorskich duetów. Panowie mają na koncie osiem wspólnych projektów, przyjaźnią się też prywatnie. Kolejna komedia sensacyjna, która spienięża ich zawodowo-prywatną relację i traktuje ją jako punkt wyjścia do rozmaitych mniej lub bardziej "meta" gagów, brzmi jak gatunkowy pewniak. I faktycznie, pierwsze pół godziny " Samotnych wilków " dostarcza mnóstwa frajdy, pozwalając dwóm hollywoodzkim legendom zmierzyć się po raz kolejny z konwencją bromance'u. Wattsowi , który jest również scenarzystą filmu, nie udaje się jednak utrzymać napięcia – zarówno pod kątem relacji bohaterów, jak i samej intrygi kryminalnej, która rozłazi się w szwach już od zawiązania akcji.Główny konflikt filmu jest osadzony wyłącznie na różnicach osobowościowych bohaterów, a taka formuła, trzymająca się na docinkach i prztyczkach w nos, trochę na słowo honoru, wyczerpuje się bardzo szybko. To taki rodzaj humoru, że aż się prosi, by w trakcie seansu zagrać w "drinking game": wypij shota za każdym razem, kiedy panowie rzucają w swoją stronę "fuck you". Żarty są powtarzalne i jest ich tak dużo, że cała zabawa szybko staje się mechaniczna i nużąca. Watts, mając do dyspozycji dwa wielkie nazwiska i wschodzącą gwiazdę, nie potrafi wykrzesać z tej historii głębi, która wyniosłaby film ponad zbiór przeciętnych gagów. Perypetie dwóch starzejących się "sprzątaczy" uwikłanych w ojcowsko-kumpelską relację z młodym chłopakiem ogląda się do końca już wyłącznie siłą rozpędu. Ale nie ma tego złego – po seansie na poprawę humoru można zawsze sobie powtórzyć " Ocean's Eleven " i zobaczyć, jak świetni mogą być razem Clooney