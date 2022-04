Więcej niż kot napłakał

Kotki, dachowce, myszołapy, mruczki – futrzastych przyjaciół w życiu Louisa Waina zdecydowanie nie brakowało. Rozgościły się w jego domu, zdominowały malarską twórczość i bez owijania bawełny w kłębek skradły mu serce. W filmie Willa Sharpe'a kociego kontentu (kotcontentu?) mogłoby być jednak zdecydowanie więcej – w końcu to właśnie małym sierściuchom zawdzięczamy filmową magię.Chaotyczny, dziwaczny, z bałaganem i w życiu, i w głowie – tak Louisa Waina postrzegają znajomi i nieznajomi. A także pięć sióstr, z którymi bohater dzieli dach nad głową. Choć w zatłoczonym i gwarnym domu panuje atmosfera rodem z " Małych kobietek ", bohater odnajduje w chaosie swoisty porządek życia, tożsamy z pasją tworzenia. Wierny swojemu szkicownikowi oraz intuicji Wain nie przejmuje się łatką wyrzutka. Dzierżąc symultanicznie dwa ołówki w dłoniach, daje upust swojej bujnej i nieposkromionej wyobraźni, przy okazji zarabiając kilka groszy na utrzymanie rodziny. Siłą napędową jego twórczości jest tytułowa "elektryczność" (oryginaly tytuł filmu to " The Electrical Life of Louis Wain ") rozumiana jako szalona witalna energia, którą Wain dostrzegał w otaczającym go świecie. I choć brzmi to w filmie na wskroś banalnie i moralizatorsko, tą niezwykłą mocą okazuje się miłość – do ludzi, zwierząt i natury, która nadała życiu Louisa prawdziwy sens.Głosem wszystkowiedzącej narratorki jest w filmie Olivia Colman , która w niefrasobliwy sposób snuje opowieść o nie do końca szczęśliwym życiu Waina. Ta lekka narracja zamienia życiorys malarza w czułą i baśniową opowiastkę dla dzieci oraz dorosłych. A przecież biograficzny film o Wainie, mimo humorystycznego sznytu, obfitości barw i faktur, jest przede wszystkim dramatem, w którym, jak to w życiu bywa, zdarzają się również tragedie. Niestety, Sharpe ryzykownie rozłożył fabularne akcenty, zabrakło mu również polotu w budowaniu dramaturgii. Skupia się na wszechobecnej żałobie, spycha na margines twórczość i i artystyczne zdolności Waina. Szkoda, gdyż "koci" dorobek Louisa zasługuje na maksimum uwagi. Sharpe snuje swoją opowieść z iście Andersonowską dbałością o szczegóły. Mimo życiowych trudności Waina – jego niekończących się problemów finansowych i rodzinnych - jego świat tętni życiem i co chwilę eksploduje kolorami. W filmie pełno jest wzorzystych tapet, szykownej wiktoriańskiej garderoby, kadrów inspirowanych landszaftami czy surrealistycznych, okraszonych humorem ilustracji kotów. Nawet figlarnie zakręcony wąs Waina kojarzy się trochę z sylwetką Salvadora Dalego czy wszechobecnymi wąsikami z " Grand Budapest Hotel Wesa Andersona . W warstwie wizualnej " Szalony świat Louisa Waina " to po prostu niezwykle przyjemne doświadczenie dla oka - trochę tak, jakby twórcy starali się pocieszyć widza i osuszyć wszystkie łzy, które wylał podczas trwającego niemal dwie godziny seansu.Brawa należą się Benedictowi Cumberbatchowi Claire Foy , którzy tworzą na ekranie ujmujący i pełen uroczej niezręczności duet kochanków. Są jak para wyrzutków wiecznie bujających w obłokach i dwie połówki tego samego serca. Cumberbatch w zgoła odmiennej roli niż w " Psich pazurach " uwypukla wszystkie osobliwości swojego bohatera – jego nieśmiały i nieco niezdarny sposób bycia, trudność w nawiązywaniu relacji damsko-męskich oraz niecodzienną wrażliwość w postrzeganiu świata, która okaże się symptomem choroby psychicznej. W końcu Wain zrewolucjonizował myślenie o kotach, które w brytyjskiej opinii publicznej wreszcie przestały kojarzyć się tylko z zawszonymi łowcami myszy. Dzięki Louisowi, kociaki szeroko rozpostarły swoje łapy, eksponując światu cały swój komiczno-kulturowy potencjał. Antropomorficzne obrazki mruczków-arystokratów, grających na bębenkach, pijących szampana i palących cygara to przecież dzieła, na bazie których zbudowano współczesną, internetową memosferę. Mimo że prawdziwi kociarze mogą czuć tu pewien niedosyt, film świetnie oddaje wrażliwy i czuły stosunek Waina do sztuki oraz czworonożnych pupili. W tym aspekcie reżyser niezwykle starannie oddaje pejzaż emocjonalny cierpiącego artysty, którego geniusz przez wielu nie był zrozumiany. Filmowy portret nietuzinkowego twórcy budzi tu skojarzenie z filmem " Van Gogh. U bram wieczności Juliana Schnabla . Dla Van Gogha, podobnie jak i Louisa Waina, malarstwo stanowiło swoistą autoterapię, a w chwilach udręki przynosiło upragnione katharsis.Dla Waina koty były przede wszystkim przyjaciółmi, zaś najlepiej oddają ten fakt sceny jego "rozmów" z futrzakami, przywodzące na myśl fragmenty " Debiutantów Mike’a Millsa . I mimo że w filmie jest więcej ludzkiej goryczy niż kocich słodkości, być może dzięki " Szalonemu światu Louisa Waina " o genialnym malarzu zrobi się wreszcie trochę głośniej. A dźwięczne "miau" wypełni serca wszystkich kotosceptyków.