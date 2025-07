Super glue

Neon

Neon

Neon

Neon

Są takie pary, które w mojej głowie zawsze trzymają się za ręce. Znacie ten typ. Urlopy najchętniej spędzają tylko we własnym towarzystwie, na działce pod miastem albo romantycznym city breaku. Po 18 z domu wychodzą tylko do sklepu, więc coraz trudniej jest ich spotkać. Gdy już się uda, w trakcie okolicznościowych wizyt swobodnie mówią wyłącznie w liczbie mnogiej – nawet tam, gdzie język wymusza potrzebę indywidualnego oddechu. Ich "Myśleliśmy, o tym, żeby…", "Poczuliśmy, że…", "Martwimy się o…" odciągają od sensu zdań, choć przecież sens tego co między nimi od zawsze tkwił właśnie w tym jak, a nie co mówią. Jeśli cytowana przez " Together ", a pochodząca z "Uczty" Platona idea kochanków jako dwóch połówek potrzebowałaby współczesnej reprezentacji, to znalazłaby ją w takich relacjach. Cztery nogi, cztery ręce, dwie twarze – a osoba jak gdyby jedna.Niezależnie od chęci, tego modelu związku nie tworzą na pewno Millie ( Alison Brie ) i Tim ( Dave Franco ). Widoczne gołym okiem różnice pomiędzy partnerami każą zadawać pytania nie o ich podmiotowość, ale raczej wspólny fundament. On jest niespełnionym muzykiem i nastoletnim marzycielem uwięzionym w ciele 35-letniego faceta. Ona – reprezentująca dystyngowaną kobiecość w typie szkolnej prymuski – konsekwentnie stara się go ustawić, wychować. Nawet jeśli przeciwieństwa się przyciągają, reżyser Michael Shanks swoją kamerę włącza dopiero wówczas, gdy ta wzajemna grawitacja już osłabła i zmieniła wektor. Z dystansu wszystko jeszcze wygląda w porządku: nie widać zasypiania plecami do siebie, smutnych oczu przyklejonych do uśmiechów, napięcia pomiędzy jego indywidualizmem i jej umiłowaniem kontroli. Być może gdzieś po drodze to gaśnięcie przeoczyli nawet oni sami, poddani spokojnemu tempu rutyny zobojętnienia. Decyzja o wspólnej przeprowadzce z metropolii na leśne odludzie jawi się jako próba ratunku tego, co cicho ulatuje; szansa na restart i skupienie na odbudowie dawnej bliskości. Idyllicznej bajeczki o ponownym zakochaniu w takt ptasich treli i trzaskającego drewna w kominku musicie jednak poszukać w innym filmie.Piszę tak wiele o stygnących uczuciach, a tak niewiele o dreszczach przerażenia, bo " Together " dużo bardziej niż pełnokrwistym horrorem jest opowieścią o relacji, nad którą przestano pracować; o łatwym do przeoczenia zjawisku spokojnego dryfowania w przeciwnych kierunkach. Z tego względu zabiegi gatunkowe działają tu na usługach historii bardziej niż siebie samych, tak jak w " Substancji " body horror stał się narzędziem do wydobycia pełnego potencjału obsesji młodości, a w " Opętaniu " – dramatu związkowego niewystarczania. Popowy straszak Michaela Shanksa sprytnie korzysta ze swojej grozy, nawet jeśli wydaje się podążać dawno wydeptanymi ścieżkami. Odwiedza zapomniany kult, lewitujących opętanych, zdeformowane ciała, magiczne bajoro z wodą o nadprzyrodzonych właściwościach. Gdy jednak Tim zaczerpnie z niego kilka łyków, coś na stałe się w nim zmieni. Od tej chwili proces ponownego zrastania się jego relacji nabierze zupełnie nowego, dosłownego wymiaru. Z niejasnych względów ciała partnerów najpierw zaczną się sklejać, potem niebezpiecznie przenikać. Głęboki lęk przed tym zjawiskiem jest przede wszystkim lękiem przed staniem się jednością; zarówno w oczach innych, jak i swoich własnych.Pod swoje wnioski nowy film Shanksa podprowadza widza przewrotnym rozegraniem związkowych dynamik. Partnerska "jedność" jest w oczach bohaterów czymś przerażającym, zarazem na poziomie cielesnego zespolenia, co rezygnacji z własnej podmiotowości. Wszystko przez to, że reżyser kreśli wizję współczesnego partnerstwa jako niezależnego bytowania obok siebie, dla którego poświęcenie i oddanie podlegają ograniczeniom osobistego komfortu. Bezwarunkowość stała się przeżytkiem; czymś niepokojącym i przegniłym, jak murszejące fundamenty starej okultystycznej świątyni znalezione przez bohaterów w leśnej dziczy. Pomysł na umieszczenie w jej wnętrzu demonicznego źródła płynnej miłości absolutnej wydaje się schematyczny jedynie z początku. Ta przestrzeń nadaje łykowi wody sakralnego charakteru – dzięki niej akt zyskuje coś z pierwszej komunii, sakramentu rozpoczynającego duchową przemianę i włączenie we wspólnotę wiernych. Od tego czasu " Together " czerpie perwersyjną przyjemność, gdy wbrew bohaterom klei ich ze sobą. Ze strachu przed tym procesem Millie i Tim izolują się, krzywdzą, rozrywają i przecinają mechaniczną piłą – ich zrastanie jest naturalne, próby rozdzielenia bolą i zostawiają głębokie rany, i na ciałach, i na relacji. W tej graficznie szokującej metaforze kryje się największa moc " Together ". Obrzydliwy horror oglądany z innego kąta naturalnie przeradza się w piękną baśń o związkowej niepodzielności.Co zaskakujące, ten filmowy wielki koncept, pracujący na ostateczną wyjątkowość " Together ", najgorzej broni się w chwilach dramaturgicznego podporządkowania się gatunkowi, a więc wówczas, gdy najbardziej zależy mu na wywołaniu strachu. Shanks ma smykałkę do odpowiedniej inscenizacji, a rzadko rozłożone na przestrzeni filmu jump-scare’y spełniają swoje zadanie, chociaż robią to przede wszystkim w obrębie konkretnych scen. Poza nimi wydają się jednak rozrzedzać centralną metaforę, ciągnąc historię w jej mniej interesujące rejony. Na całe szczęście reżyser nie jest horrorowym dogmatykiem. W swojej opowieści regularnie pozwala sobie na luz i humor, wydobywając groteskę z grozy tak łatwo, jakby były one dwiema stronami jednej monety. W regularnym podrzucaniu pieniążka film wspiera zresztą klasycznie komediowy casting. Dave Franco Alison Brie – prywatnie para z kilkunastoletnim stażem – pracują na ten kontrastowy efekt doskonałym wyczuciem momentu. To dobra informacja, a przy okazji sprytny unik reżysera przed zarzutami o ambicjonalne nadęcie. Choć " Together " sprawdza się najlepiej na poziomie alegorii, od " Men " czy " Mother! " różni się lekkością samego opowiadania; autorskim nawiasem, w który twórca świadomie upycha swoją historię. Nawet jeśli w efekcie tej decyzji powstaje dzieło intelektualnie płytsze czy niewystarczająco pogłębione, to na pewno przystępniejsze i niealienujące tak łatwo szerokiej widowni.Wydaje mi się zresztą, że te słowa okazałyby się dla Michaela Shanksa największym komplementem. Na spektrum rozciągniętym pomiędzy mainstreamem a "wywindowanym horrorem" jego celem było stworzenie dzieła zatrzymanego gdzieś na półpiętrze. W przestrzeni zagospodarowanej ostatnio na taką skalę wyłącznie przez " Mów do mnie " braci Philippou, " Omen: Początek " i może " Bodies Bodies Bodies ", twórcy udaje się stworzyć coś własnego, ale osiąga to naturalnie, jakby bez wysiłku. Jego niepozbawione problemów " Together " ujmuje właśnie tą komfortową łatwością odbioru, która do wyciągnięcia ważnych wniosków nie wymaga od widza przyjęcia pozycji ze słynnej rzeźby Rodina. Wręcz przeciwnie; dzieło Shanksa ogląda się z nogami na oparciu fotela, jak przyjemną obyczajówkę prosto z festiwalu w Sundance. Być może dlatego, że zanim skleił się w miłosnym uścisku ze stosem gatunkowych rekwizytów, " Together " właśnie nią był.