Mój wujaszek

Niby spokojna, rodzinna niedzielka, aż do momentu, gdy przy stole nie odezwie się ON. Ten zestaw "złotych myśli” jest wszystkim dobrze znany: "Globaliści rządzą światem, a diaboliczne 5G przejmuje kontrolę nad naszymi rdzeniami mózgowymi. Jesteśmy niewolnikami systemu i dajemy prowadzić się zakłamanym rządom i korporacjom, niczym owieczki na rzeź!". Wiadomo, ON widzi więcej i nigdy nie porzuci swoich "oświeconych prawd" bez walki…Choć postać wierzącego w teorie spiskowewyrosła z obserwacji na różnych internetowych forach i social mediach, na kształtowanie się i ostateczne rozpropagowanie jego obrazu wpłynęła twórczość niejakiego Malcolma XD , autora niezwykle popularnych copypast. To właśnie za sprawą jednego z jego opowiadań wypłynął na szerokie wody reżyserki talent Michała Tylki . Twórca fenomenalnego " Fanatyka " nie pozostał obojętny na groteskowe wdzięki zacnego wuja, czyniąc go tytułowym bohaterem swojego pełnometrażowego debiutu. Warto jednak wyjaśnić, że tym faktycznym protagonistą filmowego uniwersum Tylki pozostaje wciąż dwudziestoparoletni Kuba ( Mikołaj Kubacki ), pechowy syn fanatyka wędkarskiego Andrzeja Gałeckiego. Biorący udział w przymusowej terapii uzależnień chłopak zostaje porwany przez ekscentrycznego krewniaka (cudowny i w ostatnim czasie coraz bardziej zżyty ze światem komedii Adam Woronowicz ) i jego "dziką bandę", co da początek niesamowitej (a co jeszcze ważniejsze – transformacyjnej!) przygodzie. Przygody zresztą nie szukasz na siłę, ona po prostu ci się przytrafia. Cel jest oczywiście jeden: uratować naszą piękną ojczyznę przed ostateczną katastrofą. I to zarówno ekologiczną, społeczno-polityczną, jak i duchową katastrofą. Wujek Foliarz " to w moim przekonaniu jeden z najbardziej oryginalnych scenariuszy, jaki został zrealizowany w ostatnich latach w Polsce. To przykład kina, w którym twórcy radośnie i odważnie bawią się samym aktem opowiadania, rozsadzaniem gatunkowych i wizualnych konwencji. Debiut Tylki to przede wszystkim szalona, chwilami naprawdę surrealistyczna komedia z elementami feel good movie, której udaje się miejscami kąśliwie naświetlić problemy – coraz to bardziej podzielonej, chociażby z okazji zbliżających się wyborów – współczesnej Polski.Ale najwyższą wartością pozostaje tu naprawdę duża świadomość narracyjnej (de)konstrukcji. W " Wujku Foliarzu ” odnajdziemy zarówno wybuchowe sceny kina akcji rodem z heist movies lat 80., konfekcję świata przedstawionego na poziomie filmów Wesa Andersona , sporo slapsticku i absurdu, a nawet powidoki – tylko pozornie naiwnej czy przesłodzonej – komedii romantycznej. Zdaję sobie sprawę, że nie każdemu ten wybuchowy koktajl przypadnie do gustu; dla jednych będzie to petarda, dla drugich niewypał, a najgłośniej (chyba) marudzić mogą ci, którzy ukochali sobie mocno skondensowanego ze względu na metraż i sposób opowiadania " Fanatyka ". " Wujek Foliarz " to nie tylko narracyjny spin-off, ale w ogóle osobny w swojej komediowej groteskowości film.Warto zauważyć, że pod tą gatunkową pierzyną odnajdziemy w " Wujku Foliarzu ” także uniwersalną przypowieść o znaczeniu rodziny i przyjaźni, otrzymaniu drugiej szansy od losu, odzyskaniu (choć na krótką, lecz symboliczną chwilę) sprawczości, aby wreszcie przestać uważać się za życiowego nieudacznika czy oszusta. I choć sam Kuba ostatecznie ucieka przed widmem przymusowej terapii, jego droga (i zarazem nasza droga podczas seansu) broni się silną wartością filmoterapeutyczną.