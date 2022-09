Rachunek sumienia

Autorzy " Potwora: Historii Jeffreya Dahmera " stąpają po grząskim gruncie. Zdaniem wielu pewnie już ukręcili stryczek na własnej szyi, a rozgrzeszyć ich nie sposób. Twórcy n-tej (i, jak już wiadomo, nie ostatniej) ekranowej biografii jednego z najbrutalniejszych zbrodniarzy Ameryki karmią się przecież zainteresowaniem widowni seryjnymi mordercami, korzystają z kapitału streamingowego giganta, który z owego zainteresowania uczynił sobie naczelny element strategii twórczej, i wcale na tym nie poprzestają, dając początek większemu cyklowi Netfliksa poświęconemu najsłynniejszym serial killerom w dziejach. Dla czystości sumienia najłatwiej byłoby więc święcie się oburzyć i serial zbojkotować, szczególnie, że krewni ofiar Dahmera wciąż żyją, krytycznie wypowiadają się o kapitalizowaniu cudzych krzywd i ubolewają z powodu rozbudzonych traum.To argumenty konkretne, lecz problematyczne, jak problematyczna bywa popkultura. Nie da się przecież wyznaczyć ostrej i uniwersalnej granicy gwarantującej brak poczucia krzywdy po żadnej ze stron, a zbyt stanowcze nawoływania o twórczą empatię i ustalanie takiego, a nie innego jej wektora niektórym skojarzą się z działaniem cenzorskim. Słowa dobieram tym ostrożniej, że współodpowiedzialny za serię Ryan Murphy , showrunner kolejnych odsłon "American Horror Story" i "American Crime Story", od lat lawiruje (tak w zamyśle, jak w tematyce) między opartą na brutalnych faktach historycznością, zniekształcającym je współczesnym mitem, medialnym zafałszowaniem a popkulturą, która je wszystkie mieli. Tak jest i tym razem: w trakcie seansu nie sposób nie zadać sobie pytania o etyczną przewagę bliższego skali 1:1 dokumentu nad gatunkowym cudzysłowem (lub odwrotnie). Zapytać także wypada o powody przyjęcia perspektywy słynnego antybohatera.Serial o tytułowym kanibalu i nekrofilu, który w latach 1978–1991 zamordował 17 mężczyzn i chłopców na północnym wschodzie USA, wedle słów samych autorów oddaje głos osobom dotychczas milczącym: pochodzącym z mniejszości (seksualnych, rasowych) ofiarom Dahmera Evan Peters ). Po seansie dziesięciu godzinnych odcinków mam jednak problem z takim postawieniem sprawy. Całe szczęście nie muszę wierzyć twórcom; mogę zaufać dziełu. " Potwór ", nawet jeśli woła o odzyskanie historii przez grupy wykluczone, robi to co najmniej dwuznacznie. Nieskuteczność tego wołania jest bowiem tematem całości. "Może czas, by został wysłuchany ktoś inny", zauważa gorzko matka jednej z ofiar, lecz już w następnym odcinku wprost mówi się o tym, że "czarne charaktery są lepiej napisane". " Historia Jeffreya Dahmera " bez burzenia czwartej ściany komentuje sama siebie, komentuje medium, w ramach którego istnieje, komentuje też niezdrowe zainteresowania siedzących przed ekranami widzów. W jakimś sensie karmi się cynizmem podważających zeznania ofiar policjantów, fałszywie współczującej telewizji, zaludniających amerykańską ziemię homofobów i rasistów. W swym cynizmie serial jest jednak szalenie inteligentny. To cynizm analityka, który ma czas i odwagę, by pytać i babrać się w najgorszym, żałosnym w swojej bezmyślności, uosabianym przez Dahmera złu, którego wykluciu sprzyjała konkretna epoka i obyczajowość.Słynne pytanie, z którym nie poradzili sobie filozofowie, na małym ekranie nabiera wyjątkowo chłodnych barw: o pocieszenie nie jest tu łatwo, od moralnego kaca nie sposób się uwolnić. Tym razem Murphy – ten sam, który ma na swoim koncie barokowe " Zabójstwo Versace " – rezygnuje z estetyki nadmiaru i zamiast przyciągać wzrok błyskotkami, woli swoich widzów długo ściskać za gardło. Reżyserię oddaje Carlowi Franklinowi Jennifer Lynch (córce Davida ), Greggowi Arakiemu Parisowi Barclay’owi , a muzycznie zdaje się na Nicka Cave’a Warrena Ellisa (najbardziej depresyjny soundtrack sezonu zaklepany!). Wspólnie z Ianem Brennanem Murphy ogranicza się do napisania scenariuszy czterech pierwszych odcinków i ta odrębność wyraźnie się zaznacza. O ile pierwsza połowa pokazuje ewolucję "dziwnego" za młodu samotnika i zafascynowanego martwymi ciałami nastolatka w seryjnego mordercę – nigdy chronologicznie, lecz w porządku sugestii i tez o pochodzeniu zła – o tyle połowa druga wprost te źródła nazywa. Dla porównania: pierwsza połowa to bliski nihilizmowi analityk David Fincher (" Siedem ", " Zodiak ", " Mindhunter "), druga to zaangażowana społecznie, krytykująca instytucje publiczne, interweniująca Ava DuVernay (" XIII poprawka ", " Jak nas widzą ").Film psychologiczny miesza się więc z dramatem sądowym, dofinansowane kino eksploatacji przeplata dramat rodzinny, queerowy romans miesza się z horrorem, lecz każda konwencja, wszędzie indziej konstrukcyjnie chybotliwa, tutaj uzasadnienie znajduje w próbie odnalezienia genezy zła. Nawet umieszczający w centrum narracji głuchego czarnego geja Anthony’ego Hughesa ( Rodney Burford ) odcinek szósty, najbardziej poruszający kawałek tej trupio zimnej telewizji, działa tym mocniej właśnie w zderzeniu z bezmyślnym, pozbawionym klarownych intencji złem, które bulgocze pod skórą Dahmera i z jakichś powodów nie chce ostygnąć.Powodów tych może być wiele, z akcentem na "może", które czyni ten serial tak intrygującym. Kryzys rodziny? Jak horror lat 70. dał wyraz lękom związanym z reprodukcyjnymi siłami kobiet, tak " Historia… " nie zapomina o tragedii pokolenia matek zażywających Talidomid i ich lęku przed dzieckiem-monstrum. Nie zapomina też o mężczyznach oskarżających tamte kobiety o histerię i o ojcach (znakomity Richard Jenkins ), którzy nie potrafią poddać refleksji własnych instynktów i pragnień, a co dopiero porozmawiać o nich z własnym dzieckiem. W skrajnej, Dahmerowej postaci twórcy tematyzują konflikt natury z kulturą, genów z wychowaniem. Jak przeformułować "dziwność" w coś dobrego? Jaki jest bilans szaleństwa i premedytacji? Które z nich zrozumieć łatwiej? " Historia… " umieszcza te kwestie na tle zmieniającej się obyczajowości i przedstawia szerokie konsekwencje wykluczenia. Gdy nie chce się zrozumieć inności i wszędzie dostrzega się grzech, trudno pomóc tym, którzy naprawdę pomocy potrzebują. A stąd niedaleko do uprzedzeń, ignorowania słabszych, obojętności na niesprawiedliwość ekonomiczną i rasową, w konsekwencji zaś do wykluczania przez służby publiczne i utrwalania wad całego systemu.By dopełnić amerykańskiego uniwersum dziwności, twórcy zestawiają Dahmera z innymi seryjnymi mordercami Ameryki, pytając o konieczność uzyskania przebaczenia u ofiar i możliwość otrzymania rozgrzeszenia u boga. To prowokacyjne połączenie uwydatnia problematyczność chrześcijańskiego zbawienia, wiary dającej motywację i religii, która nie czyni zadość sprawiedliwości. To połączenie tym bardziej problematyczne, że jeden mord wstrząsa całą społecznością, a krzywda i ból rozlewają się szeroko. Murphy i spółka, sięgając po fakty z jednej i popkulturową gatunkowość z drugiej strony, dowodzą więc kultu przemocy jako wciąż niewyegzorcyzmowanego demona trawiącego Amerykę. Czy tylko Amerykę? Odpowiedzmy sobie sami, my, nałogowcy Netfliksa.