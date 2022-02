Pobite gary

Netflix

Dzieciaki wychowane w latach dziewięćdziesiątych z pewnością pamiętają niedzielne wieczorynki, w których prezentowane były takie hity, jak " Gumisie ", " Brygada RR " czy też odcinki cyklu " Myszka Miki i przyjaciele ". Od czasu do czasu pojawiały się tam również "Silly Symphonies", krótkometrażowe produkcje z lat trzydziestych, w zręczny sposób łączące animację z muzykę klasyczną. To właśnie one wraz z produkcjami braci Fleischer stanowiły inspirację dla wypuszczonego w 2017 r. " Cupheada ", wymagającej niesamowitej zręczności gry z gatunku "run and gun". Jakiś czas temu ogłoszono, że studio MDHR idzie o krok dalej i możemy spodziewać się serialu będącego wariacją na temat Złotej Ery Animacji. Oto i on. Filuś i Kubuś ", bo takiego polskiego tłumaczenia doczekały się przygody Cupheada i Mugmana, to dwanaście krótkich epizodów wypełnionych zakręconymi przygodami dwóch antropomorficznych kubków żyjących na co dzień pod opieką Dziadka Dzbana. Złośliwość losu sprawia, że błyskawicznie popadają w konflikt z Diabłem i jego poplecznikami i tylko dzięki swojemu sprytowi będą w stanie się z niego wykaraskać.Jako osoba całkiem dobrze zaznajomiona z " Cupheadem ", nie mogę uciec od oceniana pierwszego sezonu przez pryzmat growego oryginału. A ten zapadł mi w pamięć głównie przez wzgląd na dwóch zadziornych łobuzów walczących z kolejnymi falami przeciwników, by wyrwać utracone dusze z ohydnych szponów wyżej wspomnianego Diabła. Tymczasem w serialu przepychanki z upadłym aniołem nieustannie próbującym ukraść duszę Filusia stanowią zaledwie ułamek całości. Większość odcinków została stworzona specjalnie na potrzeby show i te właśnie historie uważam za słabsze. Żarty sytuacyjne niespecjalnie bawią, choć humor trafi zapewne w gusta młodszych widzów, do których najprawdopodobniej ma być kierowana ta produkcja.Najbardziej błyszczą odcinki nawiązujące do bossów z " Cupheada ". Spotkanie na parowcu i walka z ogromnymi żabami, bądź próba rozbicia warzywnego gangu uskuteczniającego prywatkę w ogrodzie Dziadka Dzbana bawią o wiele bardziej niż obserwowanie braci użerających się z podrzuconym dzieckiem lub lamentujących nad zerwanym uchem Kubusia. Slapstickowe sytuacje zupełnie nie wpisują się w założenia animacji z ubiegłego wieku. Zupełnie, jakby twórcom zabrakło pary na poeksperymentowanie z oryginalniejszymi, wciągającymi opowieściami. Zdecydowanie lepiej bawiłabym się, oglądając spójną historię, zamiast pozbawionej ładu i składu zbieraniny nic niewnoszących przerywników.Pod względem formalnym, " Filuś i Kubuś " stanowią wspaniały hołd dla klasycznych kreskówek pokroju " Betty Boop " i " Zwariowane Melodii ". Czas trwania epizodów jest na tyle krótki, że akcja zawiązuje się błyskawicznie i nie możemy narzekać na nudę. Postacie znów posiadają charakterystyczne, pozbawione stawów kończyny, dzięki którym dokonują rzeczy zaprzeczających nie tylko fizyce, ale i logice. Przemoc ograniczona jest do przetaczających się po ekranie kłębów dymu, z których co jakiś czas wynurzają się pięści bohaterów. Widać specyficzne błyski obecne na filmach odtwarzanych ze starej kliszy, nie zapomniano również o integralnym elemencie starych produkcji, jakim była muzyka. To ona nadawała tempa wydarzeniom rozgrywającym się na ekranie. Co prawda, nie wrócił tutaj znany z gry Kristofer Maddigan, ale jazzowe wariacje stworzone przez Ego Pluma w niczym nie ustępują oryginałowi.Stawiam, że większą frajdę z seansu będą czerpać osoby niezaznajomione z " Cupheadem ". Fani wirtualnych kubeczków mogą poczuć się nieco zawiedzeni zmarnowanym potencjałem i niewykorzystanymi pomysłami. Nic straconego, bo w drugim sezonie na scenę wkroczy nowa postać, ukazana dotąd jedynie w zwiastunach nadchodzącego wielkimi krokami dodatku do gry. Czekamy na dolewkę.