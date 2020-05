Zdążyć przed świtem

Netflix



Netflix



Netflix



W wywiadzie dla serwisu Na Temat Tomasz Bagiński wyjaśnia:. Powyższa strategia artystyczna jak ulał pasuje do serialu " Kierunek: Noc ". Nominalnie belgijska produkcja powstała w oparciu o minipowieść Jacka Dukaja . Ze "Starości aksolotla" scenarzyści zaczerpnęli jednak wyłącznie koncept błyskawicznego unicestwienia ludzkości, a także anegdotę o samolocie okrążającym Ziemię po zaciemnionej stronie. Jeśli więc szukacie w nowym projekcie Netfliksa Dukajowskich rozważań nad temat transhumanizmu i technologii, trafiliście pod zły adres. Jeśli jednak macie ochotę na klaustrofobiczny dreszczowiec z apokalipsą w tle, zapraszam na pokład. Kierunek: Noc " to historia grupy nieznajomych szykujących się do nocnego lotu z Brukseli do Moskwy. Tuż przed startem do wnętrza boeinga wdziera się uzbrojony napastnik, który zmusza pilota, aby zmienił kurs i skierował samolot na zachód. Porywacz twierdzi, że słońce zaczęło emitować zabójcze promieniowanie, które w ciągu kilku sekund eliminuje z planety wszelkie życie. Jedynym sposobem na przetrwanie jest więc nieustanna ucieczka przed świtem. Gdy katastroficzne wieści okazują się prawdziwe, bohaterom nie pozostaje nic innego, jak zapomnieć o dzielących ich różnicach, zaufać sobie i ramię w ramię mierzyć się z kolejnymi zagrożeniami. Niestety, szlachetna teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką. Zwłaszcza gdy do głosu dochodzą uprzedzenia, a na jaw wychodzą kolejne tajemnice.Ekscytujący punkt wyjścia ewoluuje w opowieść o tym, że w najczarniejszej godzinie z ludzi wychodzą zarówno najgorsze, jak i najlepsze cechy charakteru. " Zagubieni " błądzą tu we "Mgle", a " Melancholia " płynie na " Ostatnim okręcie ". " Kierunek: Noc " nie ma może rozmachu serialu J.J. Abramsa , emocjonalnej siły rażenia filmu Larsa von Triera oraz ładunku grozy, jaki oferowała książka Stephena Kinga . Mimo to ogląda się go z niesłabnącym zainteresowaniem. Scenariusz obfituje w niespodzianki i zwroty akcji, konflikty eksplodują raz za razem, a obsada złożona z utalentowanych europejskich aktorów potrafi zdobyć sympatię dla swoich niejednoznacznych, ciągnących za sobą bagaż doświadczeń bohaterów: szemranego biznesmena Ayaza ( Mehmet Kurtulus ), irytującego szeryfa powietrznego Rika ( Jan Bijvoet ), zmagającej się z żałobą Sylvie ( Pauline Étienne ) czy usychającego z tęsknoty za żoną polskiego technika Kieślowskiego ( Ksawery Szlenkier ). Owszem, sporo tu pociesznych absurdów jak np. ekspresowy kurs pilotażu samolotu z pomocą wideo na YouTubie. Tempo akcji jest jednak na tyle zawrotne, że można przymknąć na nie oko.Serial Netliksa trafił na ekrany w szczególnym momencie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że widzowie niczym postaci spędzają czas w zamknięciu, a przez głowy wielu z nich przemykają prawdopodobnie czarne myśli. Seans " Kierunku: Noc " nie pogłębia jednak frustracji. W rozpadającym się na kawałki ekranowym świecie nie brakuje aktów solidarności oraz szlachetnych gustów. Dopóki stać na nie nawet cynicznego łajdaka, nadzieja nie umarła.