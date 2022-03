Toksyczny mściciel

Jak głosi łacińska maksyma, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Tytułowy bohater serialu Jamesa Gunna to gość, który wziął ją sobie do serca – uniwersalny żołnierz nieprzejmujący się liczbą mężczyzn, kobiet i dzieci zabitych na drodze do celu. Jeśli po " Peacemakerze " spodziewaliście się kolejnej rewizjonistycznej produkcji ze złoczyńcą w roli głównej, macie rację. Jednak twórca " Strażników Galaktyki " wyciska z niej znacznie więcej. Z właściwym sobie wdziękiem bierze trykociarską konwencję w nawias, skupiając się na swoim ulubionym temacie: rodzinie. Okrasza ją gówniarskimi żartami i hairmetalowymi przebojami, ale doskonale pamięta, że "każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób".Życie Peacemakera ( John Cena ), znanego także jako Christopher Smith, nie jest usłane różami. Po wydarzeniach przedstawionych w " Legionie samobójców: The Suicide Squad " drugoligowy superbohater wraca do swojej nędznej przyczepy i udomowionego bielika amerykańskiego o wdzięcznym imieniu Eagly z nadzieją, że Amanda Waller ( Viola Davis ) o nim zapomniała. Jak to zwykle bywa, bezwzględna szefowa ma już dla niego kolejną misję. Chcąc nie chcąc, protagonista dołącza do dowodzonej przez Clemsona Murna ( Chukwudi Iwuji ) grupy zadaniowej, by ocalić ludzkość lub zginąć, próbując. Początkowo zespół nie darzy go sympatią (czemu trudno się dziwić). Stopniowo udaje im się znaleźć wspólny język, a na kanciastej twarzy Johna Ceny pojawiają się emocje niepasujące do twardziela, który najpierw strzela, potem zadaje pytania. Wyrwa w starannie pielęgnowanej fasadzie dumnego osiłka robi się coraz głębsza, odsłaniając to, czego nikt się nie spodziewał: Peacemaker to bohater tragiczny.Nawet mając do dyspozycji backstory w postaci maltretowanego dziecka, James Gunn nie idzie na łatwiznę. Nie tylko nie odpuszcza Peacemakerowi grzechów z " Legionu... ", ale wręcz dręczy go nimi, przypominając skierowane do niego słowa Ricka Flagga ( Joel Kinnaman ): "Peacemaker. To jakiś żart". W umyśle bohatera zdanie to rezonuje z wydarzeniami z młodości i odbija się echem w postaci ojca-nazisty. Auggie Smith (świetnie obsadzony Robert Patrick ) jest dla Peacemakera tym, czym beczka radioaktywnych odpadów dla Toksycznego Mściciela z kultowego dzieła Tromy. To stosowane przez niego metody wychowawcze stworzyły dwa oblicza bohatera – maczystowskiego dupka i jego rewers – zagubionego chłopca, który desperacko próbuje przypodobać się wiecznie niezadowolonemu rodzicowi.Będę powtarzać do znudzenia: powierzenie tytułowej roli ekswrestlerowi to najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć James Gunn . Spektakularnie rozbudowana muskulatura Johna Ceny wpisuje się w maczystowskie fantazje o idealnej męskości, zarazem rozsadzając je od środka. Wydepilowane ciało w obcisłym kostiumie jest policzkiem dla nienawidzącego odstępstw od białej, heteroseksualnej normy Auggiego. Wszystko, czemu hołduje ojciec bohatera, zostaje przejęte, a następnie wtłoczone w kampowy cudzysłów. Tym samym, choć Peacemaker pozornie pasuje do alt-prawicowego dyskursu – przysłuchajcie się rozmowom toczonym przez bohatera ze szpitalnym woźnym czy wścibskim sąsiadem – w istocie pokazuje mu środkowy palec i dokłada jeszcze kilka obscenicznych gestów.Jedyne wyzwanie przerastające potężnie zbudowanego Peacemakera da się sprowadzić do paradoksu Poppera: nie można tolerować nietolerancji. Protagonista zdaje sobie sprawę, że nazistowskie poglądy ojca działają jak rakotwórczy odpad zatruwający życie wszystkich wokół, ale usprawiedliwianie lub bagatelizowanie jego zachowania przychodzi mu z łatwością. Katalizatorem, który popycha go do podjęcia zdecydowanych kroków, jest jego niespodziewana przyjaźń z Leotą Adebayo ( Danielle Brooks ) – o ironio – czarną lesbijką. Choć młoda kobieta wywodzi się z zupełnie innego środowiska niż bohater, ma z nim zaskakująco dużo wspólnego. Jej doświadczenia z matką, cynicznie wykorzystującą latorośl do osiągnięcia własnych celów, rymują się z przeżyciami Chrisa zagubionego w podszytej kompleksem Edypa relacji z Auggiem.Wpisując swój serial w nurt rewizjonistyczny, James Gunn poniekąd powtarza to, co mówił już w " Super " – bycie superbohaterem wcale nie jest takie "super", jak mogłoby się wydawać. Twórca celowo na swoich bohaterów wybiera grupę underdogów. Zmagający się z własnymi demonami straceńcy są nam bliżsi niż wyidealizowani członkowie Ligi Sprawiedliwości, a przez to bardziej prawdziwi. Jeśli dołożymy do tego typową dla autora " Strażników Galaktyki " dezynwolturę, okaże się, że Peacemaker to raczej kumpel Billy'ego Butchera z " The Boys " niż kochającego ryby Aquamana wywodzącego się z tego samego uniwersum. Uwierzcie mi na słowo: chcecie tego spróbować.