KARLOWE WARY 2022: Machine Gun Kelly w dramacie muzycznym "Taurus"

Recenzja filmu "Taurus" w reżyserii Tima Suttona

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach dobiega końca. Tuż przed galą zamknięcia polecamy Waszej uwadze film " Taurus " – hiponotyzującą opowieść o sławie i jej zabójczych pokusach w reżyserii Tima Suttona . W roli głównej Machine Gun Kelly . Zobaczcie, co o jego kreacji ma do powiedzenia Ewelina Leszczyńska.Please kill meautorka: Ewelina LeszczyńskaLos Angeles. Samotny mężczyzna siedzi przy pianinie w luksusowym studiu nagraniowym. Głębokie, przejmujące dźwięki wypełniają pomieszczenie. W tym samym czasie w domu na przedmieściach dochodzi do tragedii. Nastolatek kieruje broń na swoich rodziców. Huk strzałów i wycie policyjnych syren miesza się z piskiem publiczności witającej swego idola. Rozentuzjazmowani fani próbują go dotknąć, gdy zmierza w kierunku sceny, a każdy jego gest przyjmują z ekstazą. Zanim jednak dowiemy się, co łączy te dwie historie, stojący za kamerą Tim Sutton oprowadzi nas po piekle Miasta Aniołów. Jego " Taurus " to bezkompromisowa opowieść o mrocznej stronie sławy – oderwaniu od rzeczywistości, uzależnieniu, a nade wszystko samotności będącej ceną za wejście na szczyt.Niestety sukces, jaki osiągnął Cole ( Colson Baker ), nie robi wrażenia na producentach. Chcą, by czym prędzej przystąpił do pracy nad nowym albumem. Co gorsza, w strumieniu czerwonych serduszek płynących od fanów w trakcie relacji na TikToku coraz więcej jest szyderczych uśmieszków. Choć bohater ma córkę, nad którą dzieli opiekę z byłą żoną, sam jest jak duże dziecko. Rozkapryszony i wiecznie naćpany jest dopustem bożym dla swej asystentki Ilany ( Maddie Hasson ). Jedyna rzecz pozwalająca mu utrzymać się na powierzchni to kryształ kwarcu. Cole kurczowo trzyma się wiary, jakoby naładowany pozytywną energią minerał miał pomagać mu w pokonywaniu codziennych trudności. Nic dziwnego, że kiedy pewnego dnia amulet ginie, protagonista pogrąża się w chaosie.Reżyser definiuje bohatera poprzez jego relacje z otaczającymi go osobami. Córka ze zdziwieniem przypomina mu, że przecież sam kazał jej zwracać się do siebie po imieniu. Dziewczyna do towarzystwa nie umie ukryć zaskoczenia, kiedy puszcza jej romantyczną piosenkę, tak odległą od muzyki, jaką sam tworzy. Wydaje się, że jego jedyną przyjaciółką jest Ilana. Młoda kobieta heroicznie znosi kolejne wybryki podopiecznego, w zależności od potrzeb wchodząc w rolę sekretarki, szoferki lub psychoterapeutki. Z matczyną cierpliwością wyciąga go z knajp, wlecze na kolejne spotkania biznesowe, powtarza informacje, których odurzony narkotykami Cole i tak nie przyswaja, a kiedy trzeba – krzykiem przywołuje do porządku. Maddie Hasson w subtelny sposób wygrywa towarzyszące jej bohaterce emocje. Jej stonowana, powściągliwie poprowadzona kreacja jest przeciwwagą dla bombastycznego występu Colsona Bakera