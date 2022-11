American Film Festival: 10 filmów, których nie możecie przegapić

Coś dla lamentujących nad (którą to już z kolei?) śmiercią rock'n'rolla. Dokument " Meet Me in the Bathroom " zabiera nas 20 lat w przeszłość, do czasów, gdy za pośrednictwem takich wykonawców jak The Strokes Interpol czy Vampire Weekend gitary wróciły na nowojorskie salony. Czy był to szczery antysystemowy bunt czy zwykła moda? A może jedno i drugie? Oparty na książce Lizzy Goodman film, który wyreżyserowali Will Lovelace Dylan Southern i Andrew Cross, to wiązanka unikalnych materiałów archiwalnych dokumentujących - jak na razie - ostatnią rockową rewolucję.