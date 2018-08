Kino w cieniu podejrzeń

[Marcin Stachowicz] $groupName $groupNameCode

Paranoja ma w kinie długie tradycje. Wydaje się, że wszystko już było. A jednak współczesna paranoja jest jakaś inna.

Paranoja niepostrzeżenie przeszła z rozrywki w interpretacje, z ciemnych piwnic fandomu do codziennego doświadczenia. Marcin Stachowicz

"Ostre przedmioty"

Nadszedł właściwy moment, żeby Pynchonem zająć się na serio. Marcin Stachowicz

"Twin Peaks"





Nostalgiczna paranoja jest zjawiskiem zerojedynkowym. Marcin Stachowicz

"Tajemnice Silver Lake"





Paranoja ma w kinie długie tradycje. Thrillery spiskowe, paranoidalne narracje, mindfucki, interpretowanie filmów jako tropienie ukrytych treści i aluzji politycznych. Wydaje się, że wszystko już było. A jednak współczesna paranoja – w życiu i w kinie – jest jakaś inna. Wychodzi poza paranoiczne instytucje i obejmuje całą rzeczywistość, również – tak zwaną banalną codzienność. Zupełnie jak w powieściach Thomasa Pynchona . Albo, najnowszym filmie Davida Roberta Mitchella Ktoś mi powiedział, a może wyczytałem to z układu przerw między płytami chodnikowymi. Leciało w szumie radiowym dokładnie o 21.37, w "Wiadomościach" Danuta Holecka spojrzała mi prosto w oczy, szklanka upuszczona na podłogę jakoś nie mogła się stłuc. "Paranoja wierzy w moc ujawnienia, jakoś tak to szło" – pomyślałem, zanotowałem w kajecie o rogach wystrzępionych od ciągłego skubania i nagle wszystko zaczęło się układać w logiczną całość. Dokładnie czterdzieści cztery lata temu Gene Hackman przeprowadził w Coppoli zabieg odsłaniania ukrytych sensów Wszechrzeczy – zaczął od własnego mieszkania, łomem i młotkiem zdzierając naskórek ścian, podłóg i tapicerek. A skoro już nic nie znalazł – żadnego podsłuchu ani trupa w foliowej torbie – przynajmniej pięknie zagrał na saksofonie. Lat miał wtedy czterdzieści i cztery.I te dwie czwórki – prorocze, mesjańskie – zapowiadają blisko pół wieku radosnej paranoi, spisku istniejącego nie tylko jako budulec filmowych narracji, ale również niekończąca się praktyka odbiorcza. Oglądać filmy to inaczej odsłaniać, ujawniać, tropić, dekonstruować, rozszyfrowywać – w akademii, krytyce, na festiwalach, w bańkach internetowych, w dyskusjach łagodnych entuzjastów i w szarżach rozjuszonych fandomiarzy. Doświadczenie spokojnego dryfowania z nurtem narracji zamieniło się w wykopaliska. Siedzi się z miotełką i z ukrytych sensów odgarnia pyłki przypadkowości, drobiny banału, puch braku znaczenia. Narracje paranoiczne – od thrillerów spiskowych, przez Lyncha Cronenberga , aż po demiurgiczny gigaspisek– zawsze opierały się na tak zwanym "błysku wzmożonej widzialności": wybitna (albo przypadkowa) jednostka dostrzegała szczelinę w Naturalnym Porządku Rzeczy i za wszelką cenę próbowała zajrzeć do środka. W głąb Otchłani, która zwykle odpowiadała na ciekawskie spojrzenie z nawiązką, wciągając delikwenta w połamaną sieć intryg i współzależności.Po tych czterdziestu czterech latach życia z wariatami coś się jednak zmieniło, bo paranoja – znana każdemu, kto kiedykolwiek zadał sobie pytanie: "czy na pewno wiem, o czym to było?" – niepostrzeżenie przeszła z rozrywki, niewinnych gier w interpretacje i z ciemnych piwnic fandomu do codziennego doświadczenia – od porannej kawy aż do wieczornych serwisów informacyjnych. W postprawdzie, fake newsach, paranoicznym stylu uprawiania polityki przez Trumpów, Putinów i Erdoganów, w mediach społecznościowych i wszechogarniającej memo-snapo-instagramozie paranoja nie służy już wyłącznie zarządzaniu strachem i porządkowaniu zastanego chaosu, ale sama wytwarza swój własny rodzaj anarchii. Finguje życie jako nieustanne dochodzenie do kolejnych (ukrytych) prawd – czujność zamienia w stałą gotowość do ironii, obalania fałszywych idoli, podważania tego, co widzialne, a nawet – do cynicznego nieuczestniczenia nigdy, nigdzie i w niczym. Po co, skoro cała rzeczywistość została "sfejkowana" i utracona na rzecz narracji z poszczególnych banieczek internetowych? Kino odpowiada na tę nową paranoiczną codzienność z właściwą sobie podejrzliwością i czułością sejsmografu chwytającego nastroje społeczne. W myśl sprawdzonej zasady – jak w życiu, tak i na ekranie.W pewnym sensie to wszystko już kiedyś było – zimna wojna uczyniła z paranoi nie tylko formę polityczną, ale także podstawowy odruch immunologiczny. Na Zachodzie tropiło się zmiennokształtnego bakcyla rewolucji komunistycznej, a za żelazną kurtyną wzywało do polowania na kułacką stonkę. Tyle że w nowym kinie społecznej podejrzliwości spisek i ujawnienie zgęstniały jeszcze bardziej, obejmując nie tylko specjalne paranoidalne instytucje – służby bezpieczeństwa, wywiad wojskowy, agencje detektywistyczne, redakcje gazet, partie polityczne – ale zwyczajne, proste i kruche życia. W wizjach usytuowanych bardziej na lewo, odpowiednikiem Strefy 51 stały się ukryte struktury władzy – archaiczne, konserwatywne, oparte na wykluczeniu, podporządkowaniu i wyzysku. Wżarłoczny, biologiczny rasizm skrywa się pod jasną powierzchnią fascynacji białych elit czarną kulturą. Walbo – ciepło, jeszcze cieplej – w serialutradycyjna rodzina oznacza emocjonalną niewolę i pranie mózgu – jest poligonem ćwiczebnym dla poczucia winy, tłumi inicjatywę, a życie zamienia w piekło wyrzutów sumienia. Z kolei po prawej stronie ideologicznych okopów wszelkiej maści piwniczaki, incele i stulejarze bawią się w udosłownianie filmowych metafor – bo przecież już teraz wszyscy żyjemy w, a zwą go poprawność polityczna, gender i państwo opiekuńcze. Żeby więc doznać oświecenia i zostać dumnym użytkownikiem "manosfery" – tej części internetu, gdzie rządzi antyfeminizm, otwarta mizoginia i homofobiczny ściek – trzeba łyknąć "czerwoną pigułkę", innymi słowy pojąć, że to mężczyźni, a nie kobiety są grupą naprawdę dyskryminowaną. Coż, każdy ma taką paranoję, na jaką pozwalają mu jego życiowe możliwości.Kryzys z 2008 roku pozbawił sporą część "zachodniej rodziny" bezpiecznego gruntu pod nogami – uniwersalne, zdawało się, formuły polityczne czy kulturowe okazały się słabe, nieprzystające do nowych warunków bytowych, uwikłane w szereg błędów i paradoksów. Bez twardego fundamentu w postaci gwarancji awansu społecznego i stabilnego zatrudnienia zarządzanie codziennym chaosem zaczęło sięgać w kierunku form miękkich i łatwo dostępnych – spisku, ukrytych motywów, braku zaufania, wojen kulturowych. Amerykańscy dziennikarze i analitycy tuż przed zwycięskim pochodem Donalda Trumpa – i po kilkudziesięciu latach przerwy – ponownie przyswoili sobie paranoję jako modus operandi nowego populizmu. Do łask powróciła koncepcja "paranoicznego stylu politycznego" Richarda Hofstadtera, który w 1964 roku – w samym środku zimnowojennej histerii – pisał, że "styl ów bazuje na pewnych określonych założeniach i fantazjach: megalomańskim obrazie własnej osoby jako absolutnie dobrej i moralnej, prześladowanej przez niecne siły, ale jednocześnie całkowicie pewnej własnego zwycięstwa; także: na przypisywaniu nieskończonej potęgi i demonicznych mocy swoim adwersarzom". W krytyce kultury podobną karierę robi obecnie porównywanie zwolenników Trumpa do toksycznych fandomów – takich, co to w każdym odstępstwie od kanonu ukochanych uniwersów widzą zamach na własne dobre samopoczucie i owoc tajnego sprzysiężenia wielkiego biznesu, zasiedziałych elit i lewackich ideologów. Mówi się nawet, że żyjemy w czasach "fandomizacji" polityki – gwałtownej polaryzacji elektoratów, opartej na wierze w absolutną słuszność Mojej/Jego/Jej Wizji Świata. Porównanie to tyleż ciekawe, co okropnie anachroniczne – w końcu czym były niemieckie masy wyznawców Hitlera albo włoskie – Mussoliniego – jeśli nie jego "toksycznymi fandomami"? Czasami chcąc odnaleźć nowe, odkurzamy tylko stare i dobrze ugruntowane.W kulturze – a w kinie w szczególności – odpowiednikiem paranoidalnych stylów i elektoratów politycznych może być natomiast zwrot w kierunku narracji Pynchonowskich Thomas Pynchon – pisarz broniący własnego wizerunku jak kot ulubionej poduszki – z paranoi uczynił nie tylko autonomiczną strategię narracyjną, ale także pełnoprawny styl życia. Od wczesnych lat 60. bohaterowie Pynchona zajmują się tropieniem sygnałów Wielkiego Spisku w banalnej i płaskiej rzeczywistości – odczytują szyfry i kody ukryte w kolorowej prasie, audycjach telewizyjnych, reklamach, napisach na murach, psychoterapii, architekturze, ruchach religijnych, języku, nowomowach, spojrzeniach i gestach. Przez wszystkie te lata i następujące po sobie powieści nie zmieniła się właściwa im paranoiczna postawa wobec świata, ewoluowały natomiast mechanizmy i konteksty, z których wyrasta sam Układ – od tajnych programów militarno-naukowych, bomby atomowej, lotów w kosmos i LSD aż po internet, banksterów i finansjalizację amerykańskiej gospodarki. I być może właśnie teraz, kiedy nasza rzeczywistość do reszty się "spynchonizowała" – trudno odróżnić ważną informację od fejkowego szumu – nadszedł właściwy moment, żeby Pynchonem zająć się na serio i – obok lemologii – powołać także uczonych pynchonologów.W 2014 roku świat nie był jeszcze gotowy na narkotyczną ekranizację "Wady ukrytej" – w przepięknej, marihuanowej, wolnopłynącej interpretacji Paula Thomasa Andersona . Obojętność ludzkości na Pynchona nie zmienia jednak faktu, że w kulturze tendencje paranoidalne przeżywają renesans: pynchonowska teoria paranoi jako życia samego w sobie – każdej wiedzy jako ujawnienia spisku, każdej pracy jako quasi-detektywistycznego dochodzenia, każdej władzy jako zacierania śladów intrygi – oplata mackami coraz szersze połacie kinowej wyobraźni. I są to wbrew pozorom objęcia opiekuńcze, dobrotliwe i niepozbawione racjonalnego stosunku do życia w cieniu erodujących prawd i faktów. Potencjalnie mogą jednak przytargać ze sobą wiele złego. Podzielić świat na czerń i biel w sposób totalny i nie podlegający negocjacjom.Nostalgiczna podejrzliwośćParanoja Pynchona nie jest szaleństwem fanatyka, ale łączy się z łagodną nostalgią. I znowu: nie chodzi o nostalgię amerykańskiego piwniczaka – westchnienie za światem białych, dominujących facetów – ale o tęsknotę za takim chaosem, który mimo wszystkich trudności daje się ostatecznie rozwikłać, a więc – uporządkować tak, żeby świat mógł ponownie popłynąć w stronę większej wolności. W tej optyce nie ma miejsca na Silną Jednostkę przywracającą dawne porządki, bo moc do walki z Układem czerpie się bezpośrednio z popkultury – to ona jest nośnikiem znaczeń, tropów i pozwala zidentyfikować spiskowe warstwy codzienności. A ponieważ jest także – przynajmniej nominalnie – przestrzenią demokratycznej równości, każdy dostaje szansę na zaczerpnięcie z jej życiodajnych źródeł: miłości, przyjaźni, siostrzeństwa, braterstwa. Być może stąd – a nie wyłącznie z potrzeby powrotu do estetyki własnego dzieciństwa – bierze się ogromna popularność narracji paranoiczno-nostalgicznych, typowych dla serialii wielu, wielu innych. Mamy tutaj Pynchona w wersji soft, podobnie jak pynchonowskie – oczywiście na swój sposób – było całe Kino Nowej Przygody. Format serialowy posiada przy tym wyjątkowy paranoiczny potencjał – kolejne epizody pozwalają na stopniowe, ale konsekwentne odrealnianie rzeczywistości bez poczucia pomieszania czy zmęczenia nagłym zerwaniem z racjonalnym porządkiem. To dlatego, nowy sezonczy marvelowski– połączone wspólnym mianownikiem spiskowego surrealizmu – hipnotyzują bardziej, niż klasyczne narracje szpiegowskie. Na ich tle realistyczna podejrzliwośćwydaje się szczytem estetycznej nudy.Z drugiej strony nostalgiczna paranoja jest zjawiskiem zerojedynkowym. Postrzeganie świata w kategoriach manichejskich – jako starcia Wielkiego Zła z Ostatecznym Dobrem – może doprowadzić albo do pynchonowskiego przyrostu wolności, albo do scedowania ostatnich wysepek sprawczości na Megaparanoika, który obnaży Spisek i uporządkuje chaos za nas. Istnieje więc szansa, że przywołana wcześniej "fandomizacja" polityki oznacza po prostu dojście do głosu pokolenia wychowanego na paranoicznych praktykach czytania kultury – jej ukrytych motywów, zawoalowanych treści, cytatów z innych tekstów, aluzji politycznych – którą teraz uskutecznia ono w odniesieniu do życia publicznego. Wspaniałą ilustracją tej niepewnej hipotezy – pynchonowską z ducha i ciała – jest najnowszy film Davida Roberta Mitchella – satyra na mikrokosmos Los Angeles z bohaterem tak ambiwalentnym, że nawet sam reżyser przyznaje, że nie daży go szczególną sympatią. Film Mitchella niedługo po premierze w Cannes utopiono w korycie z wysprejowanym napisem "kino cytujące", przypisując "młodemu" twórcy (Mitchell ma 44 lata, przypadek?) lenistwo intelektualne i asekuranctwo – taktykę bezpiecznego oddawania hołdów własnym idolom zamiast tropienia w pocie czoła nowych tematów i świeżych estetyk. Rzeczywiście, opowieść neo-noir o bezrobotnym geeku, który próbuje odnaleźć zaginioną sąsiadkę w scenerii będącej jednym wielkim, w dodatku mocno psychodelicznym nawiązaniem do Hitchcocka , klasycznego Hollywood i kina klasy B, może sprawiać wrażenie kolejnej hollywoodzkiej tautologii, jakiejś banalnej i narcystycznej autoafirmacji branży, w której się od lat pracuje i stara odnieść sukces.Tyle że Mitchell , wbrew głosom krytyki i być może nawet wbrew własnym intencjom, nakręcił film szalenie polityczny, w pewnym sensie rozpracowujący ambiwalencję charakterystyczną dla współczesnej paranoi. Sam w interpretacji Andrew Garfielda to archetypiczny przegryw, onanista i slacker, który przepuszcza chaos informacyjny przez gigantyczną bazę danych złożoną z obejrzanych filmów, przeczytanych komiksów i ukończonych gier. Porządkuje rzeczywistość – podobnie jak Doc Sportello w "Wadzie ukrytej" Pynchona – paląc gandzię, puszczając od tyłu płyty, łamiąc szyfry ukryte w opisie płatków śniadaniowych, starych czasopismach i platformówkach z Nintendo. Klasyczna reguła scenariopisarstwa – zawsze sympatyczny protagonista kontra mocarny przeciwnik – staje się w tym przypadku matrycą, na której osadza się prawdziwy świat – rzecz znana każdemu, kto chociaż raz próbował reżyserować we własnej przebodźcowanej głowie zwykłe wyjście do sklepu albo podróż pociągiem. Z tej perspektywy każda niedostępna kobieta to albo ukrywająca własny promiskuityzm ladacznica, albo "dziewica w opałach", wciągnięta wbrew własnej woli w spiralę NadUkładu – i nieważne, czy stoi za nim złowrogie sprzysiężenie elit towarzysko-biznesowych czy nowojorskie feministki. Wektor polityczny staje się kwestią uznania, bo – podobnie jak w praktyce nałogowego pożerania popkultury – antagonista jest jednocześnie źródłem moralnego oburzenia, ale i obiektem wielkiej fascynacji. W końcu nie bez przyczyny tak bardzo kochamy antybohaterów i podłych villainów, a rewolucjonista Bane zprzyciągnął pod swoje opiekuńcze skrzydła pogubionych i wściekłych młodych ludzi.Weźmy na przykład luizjański elektorat Trumpa, który w książce "Obcy we własnym domu" przybliża nam socjolożka Arlie Russell Hochschild – ci ludzie nienawidzą stołecznych elit, a przy tym oczekują ratunku ze strony teoretycznie odmiennych, lecz w gruncie rzeczy hołdujących podobnym wartościom – a nawet wyglądających podobnie – elit biznesowych. Analogicznie Sam- Garfield – z jednej strony wierzy w spisek hollywoodzkiej nomenklatury, z drugiej bardzo chciałby zostać ważnym graczem Układu, choćby na zasadach całkowicie symbolicznych. Zamienia więc własne życie w nieustające śledztwo, w tropienie i przyswajanie języka, którym posługuje się establishment – tylko po to, żeby wejść tam, gdzie nie był nigdy przedtem żaden przykuty do Sieci piwniczak: do świata nieograniczonego seksu, pieniędzy i manipulacji. Nie ma wątpliwości, że gdyby magnat Jefferson Sevence – główny antagonista w– wystartował kiedyś w wyborach prezydenckich, Sam bez namysłu oddałby na niego głos. Podobnie jak w naszym świecie z pewnością zagłosowałby na Donalda Trumpa. Albo dowolnego innego populistę, który obiecałby wgląd do sypialni, sejfu i podziemnych schronów współczesnej arystokracji.I to właśnie film Mitchella najpiękniej pokazuje, na czym opiera się dzisiejsza pokryzysowa paranoja – nie chodzi już o coś, co przychodzi z "zewnątrz" –, którym może być daleka planeta, tajne laboratorium, ZSRR albo Afganistan – i zagraża fundamentom naszego stylu życia. Nowa paranoja jest całkowicie wewnętrzna, bo to nie jakieś mityczne Imperium Zła, lecz zachodnie fundamenty straciły na stabilności; zagrażające stało się samo życie, niepewność jutra, mnożące się znaki zapytania: co z polityką, co z pracą, co z wolnością? To dlatego Garfield -piwniczak pozostaje w ciągłym ruchu, cały czas w dochodzeniu, zachowując pozory, że kręci się razem z pędzącym światem – bo kiedy tylko zatrzyma się na chwilę, przystanie, odbierze telefon od matki albo spotka starego przyjaciela czy byłą dziewczynę, natychmiast pojawiają się setki pytań o Plany i Marzenia: "Jak w pracy? Jak projekty? Co teraz robisz? Bo u mnie tyle się dzieje, ciągle coś nowego, wszystko płynie...". Paranoja staje się więc jedyną opcją ucieczki – nie detektorem potencjalnych zagrożeń, ale wybawieniem w życiu obliczonym wyłącznie na cel jednostkowy, którego wypełnienie może być w dzisiejszych czasach perspektywą nie tyle odległa, co – całkowicie niedostępną.No właśnie – co, jeśli nasze codzienne wysiłki w ogóle nie mają sensu, wszystko zostało już dawno ustawione, dolary spływają wartkim strumieniem na konta "jednego procenta", przypływ nie podnosi żadnych małych łodzi, a dla nas pozostaną co najwyżej resztki z pańskich stołów? Może – mając w głowie taką depresyjną perspektywę – rzeczywiście lepiej poświęcić życie na tropienie dla samego tropienia? W "spynchonizowanym" świecie tylko Pynchon pozostaje jakąś stałą – zawsze tak samo anonimowy, w cieniu, wypluwający co kilka lat podobną paranoję literacką. Bądźmy więc dla siebie Pynchonami i uprawiajmy pynchonologię. Uważajmy jednak na zgubne skutki eskapizmu, a nade wszystko – na Wielkich Manipulatorów. Oni już wiedzą, jak z konsumowania kultury uczynić pożeranie rzeczywistości, wymazywanie faktów. A przecież nie o taki Spisek żeśmy walczyli – ani w życiu, ani w kinie.