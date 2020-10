"Żmijowisko" głośny serial CANAL+ już na płytach DVD

Do sprzedaży trafia właśnie ekskluzywny digital box składający się z 4 płyt DVD, zawierający siedmioodcinkowy serial fabularny " Żmijowisko " oraz bogate materiały dodatkowe.Serial " Żmijowisko " to mroczna ekranizacja bestsellerowego thrillera Wojciecha Chmielarza . Grupa trzydziestoparoletnich przyjaciół ze studiów wyjeżdżają ze swoimi dziećmi na wakacje do letniska "Żmijowisko". Pewnego wieczoru, w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy, znika 15-letnia Ada, córka Arka i Kamili. Rozpoczynają się zakrojone na wielką skalę poszukiwania, jednak dziewczyny nie udaje się odnaleźć. Rok później jej ojciec wraca na miejsce tragedii, aby wznowić poszukiwania.W trakcie jego prywatnego dochodzenia pojawiają się zaskakujące tropy i nowi podejrzani. Sprawa coraz bardziej się gmatwa i pojawia się w niej coraz więcej wątków. Tym bardziej, że w tle poszukiwań nastolatki jest historia jej rodziców, ich przyjaciół z młodości oraz wzajemnych relacji pełnych skrywanych przez lata konfliktów, namiętności i uprzedzeń. Stopniowo ujawnia się brutalna prawda o życiu w kłamstwie, dwoistości ludzkiej natury oraz wyniszczającej obsesji zazdrości i nienawiści, która nieuchronnie prowadzi do tragedii.Reżyserem wszystkich odcinków serialu jest Łukasz Palkowski (" Bogowie ", " Belfer ", " Chyłka ").W rolach głównych wystąpią m.in.: Paweł Domagała Wojciech Zieliński . W obsadzie znaleźli się także Joachim Lamża Małgorzata Klara . Scenariusz napisali wspólnie Dana Łukasińska oraz autor powieści, Wojciech Chmielarz . Autorem zdjęć jest Michał Sobociński Żmijowisko " było nominowane do Orłów 2020 w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny.Poza 7 odcinkami serialu, na płytach znajdą się również dodatki specjalne w postaci: teaserów, zwiastuna, zapowiedzi poszczególnych odcinków, ekskluzywnych materiałów z planu oraz filmów przybliżających poszczególne postacie.Serial jest wzbogacony o napisy polskie i angielskie. Żmijowisko ", jak i wszystkie inne seriale CANAL+ ORIGINAL, znajdą Państwo również w usłudze CANAL+ telewizja przez internet, dostępnej online – bez umowy, bez anteny i przez pierwszy miesiąc za darmo. Oglądaj, co chcesz, kiedy chcesz i na czym chcesz – laptop, telewizor, smartfon. CANAL+ jest wszędzie - szczegóły na canalplus.com