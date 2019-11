"Żmijowisko" – nowy serial CANAL+ już dziś o 21:30 tylko w CANAL+

Canal+ świadomie inwestuje w serialowe produkcje własne. Dzięki temu widzowie mogli oglądać tylko w ostatnim czasie takie hity jak wspomnianyczy, a za chwilę będą mieli szansę zobaczyćczy. Co wyróżnia nowy projekt Łukasza Palkowskiego ? Jak podkreśla sam reżyser, szykuje nam się prawdziwa, zupełnie nowa gatunkowo serialowa uczta z elementami powieści obyczajowej, dramatu, thrillera psychologicznego i kryminału:Co najbardziej interesujące dla odbiorcy - frapującą historię, którą zobaczymy wstworzył w swojej książce Wojciech Chmielarz . Autor bestsellerowej powieści wraz Daną Łukasińską napisali scenariusz serialu który, co powinno ucieszyć czytelników, jest dość wierną adaptacją książkowego pierwowzoru:– mówi Wojciech Chmielarz Serial zapowiada się ekscytująco z jeszcze jednego powodu. Mało jest na polskim rynku produkcji tak bez ogródek i szczegółowo kreślących skomplikowane psychologiczne i niejednoznaczne portrety bohaterów. Wod emocji uciec nie sposób, jest frustracja, trudne relacje i namiętności. Kłamstwo, zdrady oraz obsesja zazdrości i nienawiści, która finalnie prowadzi do tragedii, a co za tym idzie kryminalnej zagadki. Wobec takiej mieszanki trudno przejść obojętnie.to historia o grupie trzydziestoparoletnich ludzi, przyjaciół ze studiów. Raz w roku spędzają część urlopu wspólnie wyjeżdżają wraz z całymi rodzinami na letnisko do tytułowego Żmijowiska. Podczas jednego z takich wspólnych wyjazdów po zakrapianej alkoholem imprezie znika 15 - letnia Ada ( Hanna Koczewska ) córka Arka ( Paweł Domagała ) i Kamili ( Agnieszka Żulewska ). Rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, jednak dziewczyny nie udaje się odnaleźć. Rok później jej ojciec wraca na miejsce tragedii, aby jeszcze raz spróbować rozwikłać zagadkę zaginięcia córki.Premiera serialu 3 listopada o godz. 21:30 tylko w CANAL+.