"ALF" - powraca pomysł na reboot serialu

Jak bumerang powraca pomysł, by zrealizować reboot słynnego serialu. Teraz, zgodnie z tym, co podaje portal Deadline, chce tego studio Warner Bros. TV. Na razie są to bardzo wstępne plany i nie znamy żadnych szczegółów nowego serialu.ALF to Obca Forma Życia - sarkastyczny kosmita z planety Melmac, którego statek rozbija się na Ziemi. ALF znajduje schronienie w domu przeciętnej amerykańskiej rodziny z przedmieść. Nie wie jednak, że jest ścigany przez rządowych agentów.Oryginalny serial zadebiutował w 1986 roku i przetrwał w telewizji cztery sezony, doczekawszy się w sumie 102 odcinków. Stał się jednym z kultowych tytułów dla całego pokolenia. Na bazie oryginału powstały pod koniec lat 80. seriale animowane, a nawet gry wideo.O odświeżeniu w jakiejś formiemówi się w Hollywood od lat. W 2012 roku Sony Pictures Animation chciało nakręcić kinową animację. Kilka lat później reboot serialu planowała stacja NBC. Ale nic z niego nie wyszło.Czy i tym razem skończy się tylko na planach? Czas pokaże.