5 x DiCaprio. Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie

26 listopada o godz. 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Tym razem postanowiliśmy skupić się na początkach kariery jednej z najjaśniejszych hollywoodzkich gwiazd, Leonardo DiCaprio.

Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach cyklu organizowanego przez Filmweb, Iluzjon oraz Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny.  Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez naszą redakcję. Znajdziecie ją na dole newsa.           

Romeo i Julia

Romeo i Julia

Romeo + Juliet
1996
2h

Melodramat

Akcja

Australia

Kanada

Meksyk

USA

Melodramat

Akcja

W miasteczku Verona Beach na Florydzie rodziny Montekich i Kapuletów rywalizują między sobą. Pewnego dnia Romeo Monteki (Leonardo DiCaprio) pojawia się na przyjęciu organizowanym przez Kapuletów, gdzie poznaje Julię (Claire Danes). Jej ojciec chciałby wydać ją za wpływowego Davida Parysa (Paul Rudd). Ślub córki pozwoliłby mu zwiększyć swoje wpływy w mafijnym światku. Julia jednak zakochuje się bez pamięci w Romeo...



Szybcy i martwi

Szybcy i martwi

The Quick and the Dead
1995
1h 47m

Western

Japonia

USA

Western

Zagubione wśród prerii miasteczko Redemption ugina się po terrorem swego samozwańczego burmistrza Heroda. Świadomy tego burmistrz co roku rzuca wyzwanie wszystkim - prawdziwym i potencjalnym - wrogom. Pewny swej ręki były rewolwerowiec ogłasza turniej strzelecki: jego uczestnicy losują pary i wraz z wybiciem zegara stają do śmiertelnego pojedynku. Ci, którzy przeżyją przechodzą do następnej rundy. Zwycięzca jest jeden, a zawsze okazuje się nim Herod. Czy tak będzie i tym razem, gdy do turnieju obok wędrownych rzezimieszków stają syn burmistrza, piękna kobieta i zmuszony przez burmistrza pastor?



Przetrwać w Nowym Jorku

Przetrwać w Nowym Jorku

The Basketball Diaries
1995
1h 42m

Biograficzny

Dramat

USA

Biograficzny

Dramat

"Przetrwać w Nowym Jorku" opowiada prawdziwą historię młodego Jima Carrolla (granego przez Leonardo DiCaprio) - nastolatka, który marzy o karierze koszykarza. Z czasem jednak bohater zostaje wciągnięty w brutalny świat narkotyków i przestępczości. Jego życie wymyka się spod kontroli, gdy wraz z przyjaciółmi popada w uzależnienie od heroiny i konflikty z prawem. Ostatnią deską ratunku dla osamotnionego chłopaka okazuje się poezja.



Pokój Marvina

Pokój Marvina

Marvin's Room
1996
1h 38m

Dramat

USA

Dramat

Przed siedemnastu laty dwie siostry - Lee (Meryl Streep) i Bessie (Diane Keaton) - rozstały się, podążając własnymi ścieżkami. Lee próbowała ułożyć sobie życie z dala od domu. Bessie została, by opiekować się sparaliżowanym ojcem. Dwie dekady później Bessie dowiaduje się, że ma poważne problemy ze zdrowiem. Jedyną nadzieją dla kobiety jest przeszczep szpiku. Dawcą może być jednak tylko  ktoś z jej rodziny. Na wieść o kłopotach siostry Lee zabiera dwóch synów (w roli jednego z nich DiCaprio) i wyrusza w podróż do rodzinnego domu.



Całkowite zaćmienie

Całkowite zaćmienie

Total Eclipse
1995
1h 51m

Biograficzny

Romans

Dramat

Belgia

Francja

Wielka Brytania

Włochy

Biograficzny

Romans

Dramat

W 1871 roku znany francuski poeta Paul Velaine dostaje kilka wierszy autorstwa niejakiego Arthura Rimbauda (Leonardo DiCaprio). Poezja ta wstrząsa Paulem do głębi. Postanawia zaprosić młodego poetę do siebie. Już od pierwszego spotkania jest dla niego jasne, że Rimbaud to nie tylko utalentowany chłopak z literackimi aspiracjami, ale prawdziwy geniusz, obdarzony niesamowitą wrażliwością na sztukę i pozostający poza wszelkimi konwenansami mieszczańskiego życia. Z czasem obaj artyści zakochują się w sobie. Verlaine decyduje się porzucić rodzinę i wraz z Rimbaudem wyruszyć w awanturniczą podróż w poszukiwaniu prawdy i sensu życia.


