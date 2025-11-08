Długi filmowy weekend 8-11 listopada! Co warto obejrzeć w telewizji?

Przed nami długi weekend, a ci szczęśliwcy, którzy mają przed sobą perspektywę czterech dni wolnego, mogą nadrobić filmowe zaległości. Dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy filmowy rozkład jazdy na kanale TV Puls. Od blockbusterów, przez kino akcji, po lekkie komedie – każdy znajdzie tu coś dla siebie! – 08.11., sobota, 20:00 – "Elita zabójców" – Robert De Niro, Jason Statham i Clive Owen
w thrillerze rozgrywającym się w świecie byłych agentów służb specjalnych. – 09.11., niedziela, 20:00 – "Mechanik: Konfrontacja"
– niczego nie trzeba dodawać ani polecać, samo za siebie mówi jedno: Jason Statham
w roli głównej. – 10.11., poniedziałek, 20:00 – "Poziom mistrza"
– thriller, a w nim Frank Grillo
uwięziony w pętli czasowej. W filmie zobaczymy również Mela Gibsona i Naomi Watts
– PREMIERA w telewizji naziemnej! – 11.11., wtorek, 13:40 – "Emma i czarny Jaguar"
– kinowy hit teraz w telewizji! Wzruszająca, piękna opowieść o przyjaźni w samym sercu Amazonii! – PREMIERA w telewizji naziemnej! – 11.11., wtorek, 17:55 – "Mój pies Artur"
– poruszająca opowieść o niezwykłej przyjaźni człowieka i psa, która udowadnia, że prawdziwa lojalność i odwaga nie znają granic. – 11.11., wtorek, 20:00 – "Bogowie Egiptu"
– starożytny Egipt, bezwzględni bogowie oraz bohater, który walczy o ocalenie świata. – 11.11., wtorek, 22:20 – "Immortals. Bogowie i Herosi"
– Mickey Rourke
w roli żądnego władzy króla Hyperiona!
Szczegóły na temat programu zawsze możecie sprawdzić na: https://tvpuls.pl/program-tv-puls
Informacja sponsorowana