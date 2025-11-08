Tęsknisz za "Grą o tron"? Wyrusz w kulinarną podróż do świata Westeros!

W oczekiwaniu na premierę "Rycerza siedmiu królestw" i kolejnego sezonu "Rodu smoka", daj się porwać w smakowitą podróż z wyjątkową książką kucharską inspirowaną uniwersum George'a R.R. Martina – "Oficjalną księgą kucharską Westeros. 77 przepisów na kultowe dania z Gry o tron oraz Rodu smoka".
Wydawnictwo Otwarte przygotowało prawdziwą gratkę dla fanów Westeros – już 12 listopada premiera "Oficjalnej księgi kucharskiej Westeros. 77 przepisów na kultowe dania z Gry o tron i Rodu smoka" – pierwszej licencjonowanej książki kucharskiej, która łączy światy "Gry o tron
" oraz "Rodu smoka
".
Doświadczone szefowe kuchni i miłośniczki GOT w jednym, Joanne Bourne i Cassandra Reeder, opracowały 77 przepisów inspirowanych dziełami "Pieśnią lodu i ognia". W księdze znajdziecie pomysły na śniadania, dania główne, napoje i desery, które gościły na stołach wszystkich krain legendarnego Westeros, w tym opcje wegetariańskie i bezglutenowe. Dodatkowo autorki uzupełniły całość o receptury na ciasta bazowe, mieszanki przypraw i sosy wykorzystywane w różnych przepisach, a także listę zamienników poszczególnych składników.
Przepisy są tematycznie podzielone zgodnie z krainami Westeros: Krainy Korony, Północ i obszary za murem, Dorzecze i dolina Arrynów, Krainy zachodu i Żelazne Wyspy oraz Dorne, a każda z nich jest poprzedzona krótką charakterystyką lokalnej kuchni.
Ucztuj jak Daenerys, Rhaenyra czy Jon Snow
Z "Oficjalną księgą kucharską Westeros" możesz poczuć się, jakbyś ucztował ze swoimi ulubionymi bohaterami. Autorki wiernie odtworzyły smaki krain Westeros – każdy z przepisów jest poprzedzony informacją o źródle pochodzenia, powiązaniach z konkretnymi bohaterami czy wydarzeniach, podczas których gościły na stołach. Za ulubiony przysmak młodej Rhaenyry Targaryen uchodziły ciastka cytrynowe, a Khaleesi na kolację zajadała się gulaszem z mięsa koziego, duszonego nad otwartym ogniem w bulionie z aromatycznych traw i strąków papryki.
Przygotuj również takie rarytasy jak chlebki wilkorowe, dornijski placek, budyń księżycowy i złote wino z Arboru.
Must-have dla fanów GOT
"Oficjalna księga kucharska Westeros" idealnie sprawdzi się również jako prezent dla fanów "Gry o tron" i "Rodu smoka". Duże, albumowe wydanie, twarda oprawa ze zdobieniami, piękne zdjęcia, a co najważniejsze – każdy przepis jest opatrzony cytatami i fotosami z seriali. Radość z podarunku gwarantowana!
Informacja sponsorowana