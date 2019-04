"Avengers: Koniec gry" miażdży konkurencję

Oto jesteśmy świadkami narodzin nowej box-office'owej ery.zmiótł z powierzchni ziemi dotychczasowe rekordy otwarcia i od teraz wszyscy inni będą się porównywać do tego właśnie widowiska. Obraz zarobił w weekend. Ponieważ jednak lawina ruszyła we wtorek wieczorem, to na koniec pierwszego tygodnia na koncie produkcji Marvela jest 859 milionów dolarów.W ten sposóbniemal podwoił rekord wpływów z pierwszego tygodnia, który do tej pory należał doi wynosił "tylko" 443,2 mln dolarów. Globalne wpływy przekroczyły miliard dolarów w ekspresowym tempie pięciu dni. Do tej pory najszybciej miliard osiągnęła(11 dni). Łącznie z Ameryką wpływy czwartej częściwynoszą 1 209 mln dolarów. Jest to drugi miliard w tym roku (pierwszym pochwalić się może). Widowisko jest już najbardziej kasowym tytułem w tym roku i zajmuje 18. miejsce na liście największych hitów wszech czasów.Taki wynik to przede wszystkim zasługa Chin, gdzierozbił w pył wszelkie prognozy specjalistów. Po pięciu dniach wyświetlania (wraz z przedpremierowymi pokazami we wtorek) widowisko zgarnęło tam 330,4 mln dolarów. W lokalnej walucie produkcja Marvela ustanowiła tam rekord jednodniowych wpływów, otwarcia i szybkości osiągnięcia poziomu 2 miliardów yuanów. Już teraz jest czwartą najbardziej kasową zagraniczną produkcją wszech czasów na tym rynku.Rekordowe otwarciazanotował w 43 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, Australii, Korei Południowej, Brazylii, Meksyku i Argentynie. W 29 krajach pobity został wynik z jednego dnia wyświetlania.Poza Chinami najlepsze wyniki widowisko Marvela osiągnęło w: Wielkiej Brytanii (53,8 mln dolarów), Korei Południowej (47,4 mln), Meksyku (33,1 mln0, Australii (30,8 mln), Niemczech (26,9 mln), Indiach (26,7 mln), Brazylii (26 mln) i Francji (24,2 mln).Reszta naszego zestawienia w porównaniu dowypada naprawdę blado. Zajmujący drugie miejsce horrorzarobiło zaledwieNa trzecim miejscu, podobnie jak przed tygodniem, znalazł się. Jego konto powiększyło się w weekend o 6Z piątego na czwarte miejsce awansowała familijna produkcjaz wynikiemPierwszą piątkę zamknął