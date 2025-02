"Awatar" dostał kontynuację. Nadchodzi "Avatar: Seven Havens"

O czym opowie serial "Avatar: Seven Havens"?

"Legenda Korry" – zobacz zwiastun

Fabuła serialuma się rozgrywać w świecie zniszczonym przez kataklizm. Młoda zaklinaczka ziemi odkrywa, że została powołana jako następczyni Korry – jej zadaniem staje się duchowe przewodnictwo światu. Ścigana przez ludzkich i duchowych wrogów musi wraz ze swoim dawno zaginionym bratem bliźniakiem odkryć swoje tajemnicze pochodzenie i ocalić Siedem Przystani przed upadkiem."Avatar: Seven Havens" ma być kontynuacją historii opowiedzianych w seriach " Awatar: Legenda Aanga " i– obu autorstwa Michaela DiMartino Bryana Konietzko . Obaj panowie byli też początkowo zaangażowani w realizację powstającego dla platformy Netflix aktorskiego serialu " Awatar: Ostatni władca wiatru ". Z powodu jednak różnic w wizjach opuścili projekt i powrócili do stacji Nickelodeon, gdzie prowadzą Avatar Studios powołane w 2021 roku do tworzenia uniwersum " Avatar ".Akcja rozpoczętego w 2005 roku " Awatara: Legendy Aanga " rozgrywa się w baśniowej krainie. Naród Ognia próbuje przejąć panowanie nad światem. Opór stawiają mu pozostałe ziemskie nacje: Plemiona Wody, Królestwo Ziemi oraz Nomadowie Powietrza. W każdej z nich żyją magowie – ludzie, posiadający władzę nad jednym z czterech żywiołów. Jednak świat może uratować tylko Awatar - jedyny mag, który panuje nad wszystkimi żywiołami. Jest nim dwunastoletni Aang, który musi pokonać liczne przeszkody i wykazać się ogromną odpowiedzialnością.Serial cieszył się olbrzymią popularnością i zapoczątkował całe medialne uniwersum. W 2012 roku swoją premierę miała osadzona w tym samym świecie co " Awatar" "Legenda Korry ". Jego akcja rozgrywała się wiele pokoleń po wydarzeniach z oryginału.