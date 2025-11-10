Co Guillermo del Toro sądzi o trzech częściach "Avatara"?

19 grudnia do polskich kin trafi kolejna część cyklu "Avatar" Jamesa Camerona, zatytułowana "Avatar: Ogień i popiół". Choć my na seans musimy poczekać jeszcze ponad miesiąc, film widział już Guillermo del Toro. Co miał do powiedzenia na ten temat?
Guillermo del Toro o "Avatarach" Del Toro
już po drugiej części ("Avatar: Istota wody
") zachwalał dzieło Camerona
, pisząc, że to oszałamiające osiągnięcie i komplementując stronę wizualną filmu. W nowym materiale Konbibi
w serwisie YouTube, reżyser stwierdza: Widziałem trzy "Avatary". To absolutne arcydzieła. Wiem, dokąd zmierzają i myślę, że zaskoczy to wielu widzów. Nie mogę powiedzieć za dużo o trzeciej części, ale niewielu jest Amerykanów, którzy stworzyli całą mitologię. Zrobił to George Lucas, zrobiono to przy okazji "Czarnoksiężnika z Oz". Jim robi to przy okazji "Avatarów" i zabierze was tam, gdzie się nie spodziewacie.
W filmie "Avatar: Ogień i popiół
" sytuacja na Pandorze staje się coraz bardziej napięta, gdy Jake i rodzina Neytiri napotykają nowe agresywne plemię Na'vi. Cameron
przekonywał w jednym z wywiadów, że będzie to najlepsza część trylogii. W kinie spędzimy trochę czasu - nowa odsłona ma potrwać aż 3h 12 min.
"Avatar: Ogień i popiół" - zwiastun