Co Guillermo del Toro sądzi o trzech częściach "Avatara"?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Guillermo+del+Toro+zachwala+seri%C4%99+%22Avatar%22+Jamesa+Camerona.+%22Arcydzie%C5%82a%22-163837
źródło: Getty Images
autor: Stefanie Keenan
19 grudnia do polskich kin trafi kolejna część cyklu "Avatar" Jamesa Camerona, zatytułowana "Avatar: Ogień i popiół". Choć my na seans musimy poczekać jeszcze ponad miesiąc, film widział już Guillermo del Toro. Co miał do powiedzenia na ten temat?

Del Toro już po drugiej części ("Avatar: Istota wody") zachwalał dzieło Camerona, pisząc, że to oszałamiające osiągnięcie i komplementując stronę wizualną filmu. W nowym materiale Konbibi w serwisie YouTube, reżyser stwierdza:

Widziałem trzy "Avatary". To absolutne arcydzieła. Wiem, dokąd zmierzają i myślę, że zaskoczy to wielu widzów. Nie mogę powiedzieć za dużo o trzeciej części, ale niewielu jest Amerykanów, którzy stworzyli całą mitologię. Zrobił to George Lucas, zrobiono to przy okazji "Czarnoksiężnika z Oz". Jim robi to przy okazji "Avatarów" i zabierze was tam, gdzie się nie spodziewacie.

W filmie "Avatar: Ogień i popiół" sytuacja na Pandorze staje się coraz bardziej napięta, gdy Jake i rodzina Neytiri napotykają nowe agresywne plemię Na'vi. Cameron przekonywał w jednym z wywiadów, że będzie to najlepsza część trylogii. W kinie spędzimy trochę czasu - nowa odsłona ma potrwać aż 3h 12 min.

