Box Office USA: PG-13 się opłaciło. Nowy "Predator" bije rekord serii

Po dwóch filmach wprowadzonych na Disney+ seria o Predatorze wraca do kin. I jest to powrót w wielkim stylu. Disney prognozuje, że "Predator: Strefa zagrożenia" zarobił na otwarcie 40 milionów dolarów. Jeśli te dane się jutro potwierdzą, będzie to nowy rekord serii.
Dotychczas najlepiej sprzedającym się filmem w serii był "Obcy kontra Predator
", który 21 lat temu na dzień dobry zgarnął 38,3 mln dolarów. Po doliczeniu inflacji pozostanie więc wciąż najlepszym otwarciem serii. Nie zmienia to faktu, że 40 milionów dla nowego "Predatora"
to wynik warty odnotowania. Tym bardziej, że coraz większa grupa Amerykanów nie ma pieniędzy na jedzenie w związku z trwającym kryzysem rządowym w USA.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Grzesznicy
|$278,6
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|6
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|7
|Jak wytresować smoka
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|8
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|10
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|11
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|12
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$177,5
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|13
|Zniknięcia
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|14
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|15
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$133,5
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
Wyniki pozostałych nowości nie są już tak imponujące. Drugą najlepiej sprzedającą się premierą okazała się biografia "Sarah's Oil"
. Film zrealizowany przez czołowe studio ewangeliczne zarobił na dzień dobry 4,4 mln dolarów. Przy maksymalnej ocenie w CinemaScore (A+) obraz zapewne będzie polecany znajomym i zapewne będzie miał "długie nogi".
Historyczna "Norymberga"
zgarnęła niewiele mniej, bo 4 miliony dolarów (być może nawet 4,1 mln). Nie jest to może wynik imponujący, ale Sony liczy, że może to być tegoroczne "Konklawe
". Są na to szanse, bo widzom film się podoba. W CinemaScore "Norymberga
" uzyskała ocenę A.
Dopiero na ósmej lokacie wylądowało "Zgiń kochanie"
z Jennifer Lawrence
. Biorąc pod uwagę gwiazdę w obsadzie wynik na otwarcie - 2,8 mln dolarów - trudno uznać za zadowalający. Jednak dla dystrybutora - MUBI - już teraz jest to drugi najbardziej kasowy tytuł w całej historii
(numerem jeden jest "Substancja
" z kwotą 17,6 mln dolarów).
Tymczasem Sydney Sweeney
ma na koncie kolejny film, którego nikt nie chce oglądać. Sportowa biografia z jej udziałem "Christy"
zarobiła na otwarcie tylko 1,3 mln dolarów. Taki wynik oznacza brak miejsca dla tytułów w Top 10
. Najprawdopodobniej zajmie dopiero 11. lokatę. Jest to też otwarcie gorsze od ubiegłorocznego horroru "Niepokalana
", który zarobił w pierwszy weekend 2 miliony dolarów. Wypadł jednak nieco lepiej niż "Eden
" przed kilkoma miesiącami. Jednak tamten film trafił wyłącznie do limitowanej dystrybucji.
Tymczasem największe tłumy w kinach zanotowano na pokazach filmu "Wartość sentymentalna"
. Obraz trafił do 4 kin i zgarnął w nich 200 tysięcy dolarów. A to daje średnią w wysokości 50 tysięcy dolarów. W tym roku tylko cztery premiery zanotowały lepszą średnią
.
Box Office USA: 7-9 listopada 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Predator: Strefa zagrożenia (NOWOŚĆ)
|$35,2*
|$40,0
|1
|3725
|2
|Gdyby nie ty
|$7,13
|$38,6
|3
|3196
|3
|Czarny telefon 2 (-2)
|$5,3
|$70,11
|4
|2943
|4
|Sarah's Oil (NOWOŚĆ)
|$4,0*
|$4,46
|1
|2410
|5
|Norymberga (NOWOŚĆ)
|$3,79*
|$4,0
|1
|1802
|6
|Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (-3)
|$3,6
|$38,03
|3
|2285
|7
|Bugonia (-3)
|$3,5
|$12,31
|3
|2043
|8
|Zgiń kochanie (NOWOŚĆ)
|$2,83
|$2,83
|1
|1983
|9
|Springsteen: Ocal mnie od nicości (-2)
|$2,2
|$20,4
|3
|2200
|10
|Tron: Ares
|$1,8
|$71,26
|5
|1970
Po wysypie premier w tym tygodniu w następny piątek do kin trafią tylko trzy duże premiery. Paramount zaproponuje widowisko SF "Uciekinier"
. Lionsgate raz jeszcze spróbuje przerwać fatalną serię tym razem z filmem "Iluzja 3"
. Tymczasem Neon wprowadza nowy horror Osgooda Perkinsa "Bezpieczne miejsce"
.