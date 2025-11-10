PLOTKA: Co "Avengers: Doomsday" ma wspólnego z Kangiem Zdobywcą?

W przyszłym roku zobaczymy kolejną wielką produkcję MCU, "Avengers: Doomsday", w którym pojawi się wiele postaci znanych z dotychczasowych adaptacji komiksów Marvela, w tym przedstawiciele Fantastycznej Czwórki. Superbohaterowie zmierzą się z nowym zagrożeniem w postaci Doctora Dooma, w którego wcieli się Robert Downey Jr. W sieci pojawiła się nowa plotka na temat tej właśnie postaci. Uwaga! Poniżej potencjalne spoilery dotyczące "Avengers Doomsday".
Jaki jest pomysł scenarzystów na Dooma?
W serialu "Loki
" poznaliśmy różne warianty Kanga Zdobywcy, który miał być następnym wielkim przeciwnikiem Avengers. Po tym, jak Marvel zwolnił Jonathana Majorsa
po oskarżeniach wysnutych wobec aktora przez byłą partnerkę, zrezygnowano z tej postaci. Według branżowego informatora Daniela Richtmana, "Avengers: Doomsday" ma jednak przejąć ważny element z niedoszłego widowiska "Avengers: The Kang Dynasty".
W filmie mają pojawić się bowiem różne warianty Doctora Dooma, w tym kobieta. Zamiast Rady Kangów zobaczylibyśmy więc Radę Doomów. Nie wiadomo jednak, czy pozostałe warianty współpracowałyby z Doomem Downeya (który, według Richtmana, ma kierować się żądżą zemsty). W sieci pojawiły się spekulacje, że warianty Dooma mogą stać za wyeliminowaniem Kanga, co pozwoliłoby domknąć wątek tamtego złoczyńcy. "Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Michael Waldron i Stephen McFeely.
Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers
" w wykonaniu Russo
, Christopher Markus
. W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth
, Vanessa Kirby
, Anthony Mackie
, Sebastian Stan
, Letitia Wright
, Paul Rudd
, Wyatt Russell
, Tenoch Huerta
, Ebon Moss-Bachrach
, Simu Liu
, Florence Pugh
, Kelsey Grammer
, Lewis Pullman
, Danny Ramirez
, Joseph Quinn
, David Harbour
, Winston Duke
, Hannah John-Kamen
, Tom Hiddleston
, Patrick Stewart
, Ian McKellen
, Alan Cumming
, Rebecca Romijn
, James Marsden
, Channing Tatum
, Pedro Pascal
oraz wspomniany Robert Downey Jr.
