PLOTKA: Co "Avengers: Doomsday" ma wspólnego z Kangiem Zdobywcą?

źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
W przyszłym roku zobaczymy kolejną wielką produkcję MCU, "Avengers: Doomsday", w którym pojawi się wiele postaci znanych z dotychczasowych adaptacji komiksów Marvela, w tym przedstawiciele Fantastycznej Czwórki. Superbohaterowie zmierzą się z nowym zagrożeniem w postaci Doctora Dooma, w którego wcieli się Robert Downey Jr.  W sieci pojawiła się nowa plotka na temat tej właśnie postaci.

Uwaga! Poniżej potencjalne spoilery dotyczące "Avengers Doomsday".

Jaki jest pomysł scenarzystów na Dooma?



GettyImages-2163362257.jpg Getty Images © Michael Buckner


W serialu "Loki" poznaliśmy różne warianty Kanga Zdobywcy, który miał być następnym wielkim przeciwnikiem Avengers. Po tym, jak Marvel zwolnił Jonathana Majorsa po oskarżeniach wysnutych wobec aktora przez byłą partnerkę, zrezygnowano z tej postaci. Według branżowego informatora Daniela Richtmana, "Avengers: Doomsday" ma jednak przejąć ważny element z niedoszłego widowiska "Avengers: The Kang Dynasty". W filmie mają pojawić się bowiem różne warianty Doctora Dooma, w tym kobieta. Zamiast Rady Kangów zobaczylibyśmy więc Radę Doomów. Nie wiadomo jednak, czy pozostałe warianty współpracowałyby z Doomem Downeya (który, według Richtmana, ma kierować się żądżą zemsty). W sieci pojawiły się spekulacje, że warianty Dooma mogą stać za wyeliminowaniem Kanga, co pozwoliłoby domknąć wątek tamtego złoczyńcy.

"Avengers: Doomsday" zadebiutuje 18 grudnia 2026 roku. Za kamerą stanęli Anthony i Joe Russo, a scenariusz napisali Michael Waldron i Stephen McFeely. Nie powrócił scenarzysta poprzednich "Avengers" w wykonaniu Russo, Christopher Markus.

W filmie pojawi się imponująca obsada, złożona z gwiazd MCU i filmów Foxa o grupie X-Men: Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, Wyatt Russell, Tenoch Huerta, Ebon Moss-Bachrach, Simu Liu, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal oraz wspomniany Robert Downey Jr.

Zwiastun filmu "Avengers: Koniec gry"



