"Bad Boys for Life" liderem światowego box office'u

Strata jednych to zysk innych. Zamknięcie kin w Chinach to dobra wiadomość dla studia Sony. Jegodzięki temu pozostało numerem jeden w zagranicznym box offisie. Gdyby rynek chiński funkcjonował normalnie, zapewne obraz miałby kłopot z utrzymaniem się w pierwszej piątce.Weekendowe wpływy szacowane są na. To zaś oznacza, że w skali całego globu obraz zarobił w kinach już 291 milionów dolarów. Dla porównaniamiało w sumie tylko 271 milionów dolarów. Najlepszymi rynkami są dla tego filmu: Wielka Brytania (łącznie 14,8 mln dolarów), Meksyk (12,7 mln) i Niemcy (10,5 mln).Na drugim miejscu utrzymało się wojenne widowisko. Weekendowe wpływy wyniosły, co oznacza spadek w porównaniu z ubiegłym tygodniem o nieco ponad 10%. Obraz zadebiutował na drugim miejscu w Rosji (1,7 mln dolarów w cztery dni) i na pierwszym miejscu na Tajwanie (0,7 mln w cztery dni).Na trzecim miejscu też nic się nie zmieniło.może i jest box office'ową klapą, ale dzięki Europie i Ameryce Łacińskiej będzie mniejszą, niż się początkowo spodziewano. Weekendowe wpływy szacujemy na. Obraz w minionym tygodniu trafił do kin w Meksyku (pierwsze miejsce z wynikiem 3,7 mln dolarów), Niemczech (pierwsze miejsce z wynikiem 2,8 mln dolarów w cztery dni) i we Włoszech (drugie miejsce z wynikiem 2,2 mln dolarów w cztery dni).Lepiej niż przed tygodniem sprawują się za to. Filmowi pomogły czwartkowe premiery w Niemczech (1,0 mln dolarów wraz z pokazami przedpremierowymi) i Rosji (1,0 mln dolarów). Dzięki temu weekendowe wpływy wyniosły ok.O piątą lokatę walczą dwa tytuły, których wpływy niewiele się od siebie różnią:) oraz), które w środę trafiło do Francji, gdzie jednak sprzedało się słabiutko (0,7 mln dolarów).