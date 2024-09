"Bandyci czasu" nie wrócą w kolejnym sezonie. Apple kasuje serial

"Bandyci czasu" skasowani

"Bandyci czasu" – zwiastun

O czym opowiadał serial "Bandyci czasu"?

Serial zadebiutował na platformie Apple TV+ w lipcu. 10-odcinkowy sezon zakończył się 21 sierpnia. Decydenci platformy Apple podjęli więc decyzję o nieprzedłużaniu serialu niecałe cztery miesiące po emisji ostatniego epizodu.Jak w przypadku większości produkcji serwisów streamingowych, nie znamy wyników oglądalności " Bandytów czasu ". Podczas czterech pierwszych tygodni emisji serial nie przebił się do top 10 rankingu Nielsena (Apple wypuszczał po dwa odcinki serialu w tygodniu). Serial zebrał jednak raczej przychylne recenzje.Zamiłowanie jedenastoletniego Kevina do historii zostaje wystawione na próbę, gdy dołącza do grupy złodziei podróżujących w czasie i przeżywa przezabawną, ryzykowną przygodę.W obsadzie znaleźli się Kal-El Tuck Twórcami serialu byli Jemaine Clement