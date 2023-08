"Barbie" antymęska i spóźniona? Gwiazdy kłócą się o film. Bill Maher vs Mark Ronson

Bill Maher kontra Mark Ronson. Poszło o "Barbie"

, czytamy we wpisie Marka Ronsona . To odpowiedź na komentarz Billa Mahera . Co zarzuca " Barbie , napisał Maher w serwisie X. Maher nazywa też film "spóźnionym" i "w stylu lat dwutysięcznych"., dodał Maher , wyjaśnia Maher Ronson wbił też szpilę komentatorowi politycznemu Benowi Shapiro, który również nie jest fanem " Barbie ".postując stopklatkę youtyoube'owego filmiku, w którym Shapiro "niszczy " Barbie " przez 43 minuty".Lokalna cenzura uznała film za sprzeczny z wartościami promowanymi przez władze.Mohammad Mortada, lokalny Minister Kultury, twierdzi, że " Barbie " "promuje homoseksualizm i seksualną transformację". Mortada jest wspierany w swojej interpretacji filmu przez Hezbollah, którego przywódca, Sayyed Hassan Nasrallah, jest zajadłym przeciwnikiem środowisk LGBT. Barbie " zostanie jednak pokazana w kinach na Bliskim Wschodzie: film będzie wyświetlany w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.Posłuchajcie podcastu "Mam parę uwag", w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Barbie ":